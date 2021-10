Hướng đến du lịch an toàn

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các giải pháp chuẩn bị cho giai đoạn khôi phục du lịch nội tỉnh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Phó Giám đốc Sở VH-TT& DL Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa phát động Chương trình “Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc” với định hướng và trạng thái “sống chung với Covid-19”. Trong đó, du lịch xanh, an toàn cho du khách và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như toàn xã hội là một trong những mục tiêu, yêu cầu đối với ngành.

Điểm du lịch Thác Trắng (Minh Long). Ảnh: T.L

“Du lịch xanh” là đảm bảo yếu tố du lịch an toàn. Theo đó Quảng Ngãi sẽ kết nối cho du lịch nội tỉnh. Tức là đảm bảo kết nối du khách, điểm đến cơ sở phục vụ an toàn... Sở VH-TT&DL cũng đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phục hồi du lịch trên địa bàn tỉnh; ban hành bộ tiêu chí an toàn khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại”, bà Hoa nói.