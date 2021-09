Olivia Rodrigo, BTS giành chiến thắng ở giải VMA

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo và nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc BTS là những cái tên trong số các ca sĩ, nhóm nhạc giành giải thưởng hằng năm Video Music Awards (VMAs) của kênh MTV.

Olivia Rodrigo trình diễn tại lễ trao giải. (Ảnh: Reuters) Đây là một trong những sự kiện trao giải đầu tiên được tổ chức có khán giả kể từ khi thành phố New York chìm trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Nữ ca sĩ gạo cội Madona có màn trình diễn mở màn lễ trao giải. Madona chia sẻ: “Họ đã nói rằng chúng tôi không thể tồn tại. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn có mặt ở đây”.

Justin Bieber trên sân khấu VMA. (Ảnh: Reuters) Lễ trao giải là một bữa tiệc mãn nhãn cho người xem cả về âm nhạc và hình ảnh. Ngoài Madona, còn có các màn trình diễn của Jennifer Lopez và Cyndi Lauper, Justin Bieber, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly …

Năm ngoái, lễ trao giải thưởng VMA phải diễn ra không có khán giả, và hầu hết các tiết mục trình diễn trong lễ trao giải phải ghi hình từ trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, ngược lại, lễ trao giải diễn ra bên trong Trung tâm Barclays và đầy ắp fan đeo khẩu trang.

Olivia Rodrigo năm nay mới 18 tuổi, nắm trong tay tới 5 đề cử cho giải VMA năm nay, trong đó có Nghệ sĩ của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, sau khi đĩa đơn đầu tay "drivers license" của cô làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng trên thế giới hồi tháng 1. “Đây là năm kỳ diệu nhất đời tôi” – Rodrigo nói sau khi nhận giải Bài hát của năm. Ngoài ra, Olivia Rodrigo còn giành thêm hai giải thưởng nữa là Nghệ sĩ mới xuất sắc và Màn trình diễn Push của năm, trở thành một trong số nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải.

Justin Bieber trở lại sân khấu VMA sau 6 năm, trình diễn ca khúc "Ghost" và đem về giải thưởng Ca khúc pop xuất sắc nhất cho đĩa đơn "Peaches".

Nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters) Nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc được vinh danh Nhóm nhạc của năm, gửi tới khán giả lời cảm ơn được phát từ Hàn Quốc, vì lý do dịch bệnh không thể tham dự được lễ trao giải.

Một số giải thưởng khác được công bố như Video của năm (Video of the Year) thuộc về ca khúc “MONTERO (Call Me By Your Name)” của rapper Lil Nas X. Video này cũng giúp Lil Nas X giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Direction).

Giải thưởng Nhạc Alternative hay nhất (Best Alternative) thuộc về ca khúc "My ex's best friend" của rocker Machine Gun Kelly. Giải Nhạc Hip-Hop hay nhất (Best Hip-Hop) thuộc về nam ca sĩ Travis Scott với ca khúc "Franchise".

Doja Cat giành giải thưởng ca khúc phối hợp hay nhất (Best Collaboration) với nhạc phẩm "Kiss Me More” song ca cùng SZA.

Giải thưởng ở hạng mục Nhạc R&B hay nhất (Best R&B) được trao cho Bruno Mars với ca khúc “Leave the door open”. Giải Hình ảnh tốt nhất (Best Cinematography) của năm nay được trao cho ca khúc "Brown Skin Girl" của Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid.

Theo KHÁNH NGUYÊN/Nhandan.vn