Tổng cục Du lịch vừa ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" - công cụ hỗ trợ rất hữu ích đối với du khách trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó tính năng quét mã QR là bước quan trọng để khách du lịch kiểm tra cơ sở lưu trú có đáp ứng tiêu chí an toàn hay không.

Theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL, việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Về quy trình, các cơ sở lưu trú du lịch truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19. Khi đăng ký thành công và đăng nhập vào tài khoản của cơ sở lưu trú trên hệ thống, sẽ có một mã QR để cơ sở lưu trú in ra, dán ở những địa điểm thuận tiện, dễ quan sát như lễ tân, quầy thu ngân, cửa ra vào…

Khách du lịch khi đến một cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn quét mã QR của cơ sở để kiểm tra nơi này đã đăng ký an toàn COVID-19 hay chưa, đồng thời có thể đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch.

Hướng dẫn cho khách du lịch:

Bước 1: Tải về điện thoại và cài đặt ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn.

Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại.

Bước 3: Từ trang chủ bấm chọn mục “Check-in” và quét mã QR của cơ sở lưu trú du lịch mình đến. Nếu check-in lần đầu tiên tại cơ sở, chọn “Đồng ý” và quét lại mã QR.

Bước 4: Chọn “Chi tiết” rồi tiếp tục chọn “Đánh giá” để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn COVID-19.

Bước 5: Đánh giá xong, du khách ấn vào mục “Xác nhận” và hệ thống sẽ tự động phân hạng cơ sở từ mức 1-5 (mức 5 là tốt nhất).

Hiện tại, ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" đã có trên App Store (bản cập nhật dành cho hệ điều hành iOS 3.8) và CH Play (bản cập nhật dành cho hệ điều hành Android 45.0).

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, du khách liên hệ với ông Trần Quang Huy (cán bộ phụ trách) theo số điện thoại: 0906.150.276; email: titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn