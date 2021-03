Phát triển du lịch ở vùng cực nam Quảng Ngãi

(Báo Quảng Ngãi)- Thiên nhiên ưu đãi cho TX.Đức Phổ nhiều cảnh đẹp nổi tiếng. Vùng đất cực nam của tỉnh không chỉ có bờ biển đẹp, nhiều điểm đến hấp dẫn, mà còn có hàng chục di tích lịch sử, trong đó có nhiều khu di tích mang tầm quốc gia nên tiềm năng về du lịch rất lớn.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Thị xã Đức Phổ có nền văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba nền văn minh cổ xưa của nước ta, nên thu hút khá nhiều nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu và du khách. Sa Huỳnh hiện nay (thuộc địa phận hai phường Phổ Châu và Phổ Thạnh) có vùng di chỉ khảo cổ có giá trị với hàng loạt mộ chum và nhiều hiện vật tiêu biểu cho một nền văn hóa cổ xưa. Tại đây còn có đầm An Khê là một di sản thiên nhiên - khảo cổ đặc biệt giá trị.

Đầm An Khê là một điểm du lịch hấp dẫn ở TX.Đức Phổ. Ảnh: K.Ngân Sa Huỳnh còn được biết đến với một bãi biển đẹp chạy dài 6km hình lưỡi liềm, được "trang điểm" bởi dãy núi Cấm, thắng cảnh ghềnh đá Châu Me và những đảo Khỉ, hòn Bẹp, hòn Dù, hòn Khu Ông, hòn Son... trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Một điểm đến nổi tiếng khi đến Sa Huỳnh không thể bỏ qua, đó là làng Gò Cỏ ở phường Phổ Thạnh. Nơi đây hội tụ tinh hoa của văn hóa Sa Huỳnh, ChămPa và Đại Việt. Gò Cỏ từ lâu đã được xem như "viên ngọc quý" của ngành du lịch Quảng Ngãi. Ngôi làng cổ nghìn năm tuổi vẫn giữ cho mình một diện mạo thuần chất đã và đang được đầu tư phát triển du lịch cộng đồng thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thị xã Đức Phổ còn nổi tiếng với bãi biển Châu Me. Đó là một vịnh biển còn hoang sơ. Bãi cát hình vòng cung viền một dải bờ biển xanh trong. Không gian Châu Me là bản phối màu tuyệt đẹp của thiên nhiên với thảm cát vàng, rừng dương, biển xanh trong, núi non dầm chân trong nước xanh đến ngỡ ngàng. Điểm đến này đã hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Đến với TX.Đức Phổ một điểm đến không thể bỏ qua đó là Khu di tích lịch sử Đặng Thùy Trâm ở xã Phổ Cường. Những ngày tháng Ba, nhiều đoàn du khách là thanh niên, học sinh, sinh viên thường đến nơi đây, để tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đức Phổ còn có nhiều "địa chỉ đỏ", trong đó có Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Quảng Ngãi. Về đây, du khách không chỉ để tưởng nhớ, mà còn học tập, noi theo tấm gương đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của một người con quê hương Quảng Ngãi anh hùng...

Tập trung phát huy tiềm năng

Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Võ Thanh Hùng cho biết: Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, địa phương xác định phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngôi nhà tranh vách đất được lưu giữ tại Làng Gò Cỏ để du khách tham quan. Thời gian qua, TX.Đức Phổ cũng đã thực hiện việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn để kết nối, thu hút du khách đến tham quan vùng cực nam của Quảng Ngãi. Địa phương cũng đã tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đức Phổ đến công chúng qua các phương tiện truyền thông...

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận, lĩnh vực du lịch của thị xã vẫn còn một số hạn chế. Đó là hạ tầng du lịch, việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, thiết chế về văn hóa, thể thao chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển hiện nay. Cơ sở hạ tầng các điểm du lịch chưa đồng bộ. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án còn chậm. Chất lượng các loại dịch vụ còn yếu. Nhiều điểm du lịch lịch sử chưa được khai thác hiệu quả. Nguồn nhân lực cho du lịch còn thiếu. Chưa có sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, độc đáo, để thu hút du khách...

Trong thời gian đến, TX.Đức Phổ tiếp tục đầu tư và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Sa Huỳnh, các điểm du lịch - dịch vụ ở Phổ An, Phổ Vinh, Phổ Châu...; xây dựng các cơ sở lưu trú gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là nhà hàng, khách sạn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của du khách, nhằm phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

