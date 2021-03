(Báo Quảng Ngãi)- Trong một lần lục tìm vài thứ ở văn phòng nơi làm việc, tôi phát hiện cuốn danh bạ điện thoại nằm trong ngăn kéo đã nhiều năm. Thứ mà khoảng 10 năm trước, nó rất hữu dụng, được dùng thường xuyên, nhưng nay đã rơi vào quên lãng. Lần giở từng trang danh bạ, tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua.

Cuốn danh ba được Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi phát hành vào năm 2004, khổ 21x27cm. Số lượng in phát hành lúc bấy giờ là 80.000 bản, tương đương với số thuê bao đến thời điểm ấy. Lật nhanh cuổn danh bạ dày gần 1.000 trang, giấy đã cũ mềm, ngoài các số điện thoại và địa chỉ được in, thì còn chi chít những số điện thoại, tên, địa chỉ được viết bằng bút mực thêm vào của những người sử dụng. Nhiều kỷ niệm vui về những "sự cố" vì thiếu "thông thái" khi sử dụng lại quay về.

Những thứ giúp kết nối mọi người một thời, giờ đã rơi vào quên lãng. ẢNH: B.LỘC Năm 2010 trở về trước, hầu như nhà nào, cơ quan, đơn vị nào có chiếc điện thoại bàn đều được kèm theo một cuốn danh bạ dày cộm. Trong đó lưu lại tất cả các đầu mối liên lạc trên địa bàn tỉnh từ cơ quan, trường học, cơ sở y tế, nhà riêng... Lúc bấy giờ, mạng xã hội chưa phát triển lắm, điện thoại thông minh chưa được phổ biến, nên phần lớn việc liên hệ trực tuyến đều cần đến cuốn danh bạ "thần thánh" ấy.

Và tất nhiên, do cuốn sổ rất dày, số lượng in ấn một lần phát hành với số lượng lớn, nên việc cập nhật những thuê bao mới không được thực hiện thường xuyên. Do không cập nhật được những số điện thoại mới, nên người dùng đã gặp không ít những tình huống trớ trêu.

Thường thì, trong cuốn danh bạ, bưu điện in số điện thoại bàn của cơ quan và số di động của người đứng đầu cơ quan ấy. Thời gian sau, vị cán bộ chuyển vị trí công tác sang cơ quan khác. Khi dùng cuốn danh bạ cũ để liên hệ công tác theo địa chỉ cũ, thì gặp những tình huống "dở khóc, dở cười".

Còn đối với những bạn trẻ thời bấy giờ, khi muốn gây bất ngờ cho bạn trai/gái của mình bằng cách tự tra cuốn danh bạ và suy luận đó là số cần gọi. Sau đó là lấy hết dũng cảm bấm số để trò chuyện. Nếu may mắn gặp "người ấy" trực tiếp, thì không sao, nhưng khi nghe phải tiếng nói lạ từ phụ huynh, thì sẽ rơi vào trạng thái "em chỉ biết câm nín", hoặc xin lỗi với lý do... nhầm số, hoặc là cúp máy nhanh và luôn.

Vài câu chuyện vui ấy đã không còn xảy ra với hiện tại. Bởi, gần như ai cũng có điện thoại di động với số máy của riêng mình và mạng xã hội tiện lợi đến mức có thể nhìn nhau trực tiếp mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với sự "thất truyền" của Chat Yahoo, băng đĩa nhạc, điện thoại bàn ở các hộ gia đình, thư tay... thì cuốn sổ danh bạ điện thoại cũng trôi vào quên lãng. Cuộc sống hiện đại với Internet và công nghệ số đã phát triển quá nhanh, khiến cho vai trò của cuốn danh bạ một thời gắn bó với mỗi gia đình đã hoàn thành "vai trò lịch sử" của mình, nhường chỗ cho những phương tiện thông minh lên ngôi.

BẢO LỘC