Du lịch hòa mình với thiên nhiên

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành một số dịch vụ du lịch trải nghiệm mới theo hướng gần gũi với thiên nhiên. Đây là nét mới của hoạt động du lịch Quảng Ngãi trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Nhiều điểm check-in mới

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL từ tết Nguyên đán đến nay, tổng du khách đến Quảng Ngãi chỉ đạt 14.000 lượt, giảm 78% và tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa nhìn nhận: "Khởi đầu năm 2021 hoạt động ngành du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các doanh nghiệp lữ hành hầu như không hoạt động. Số lượng khách đến ở các cơ sở lưu trú rất ít. Lượng khách đến Lý Sơn ít hơn nhiều so với mọi năm".

Cánh đồng hoa nơi nông trại Ý Lạc Viên, ở thôn Dư Hữu, xã Long Mai (Minh Long) thu hút du khách. ẢNH: K.NGÂN Tuy nhiên, theo bà Hoa, điểm khởi sắc là từ tết Nguyên đán đến nay ở Quảng Ngãi hình thành một số điểm du lịch mới. Những điểm này không những mới lạ, mà còn gần gũi với thiên nhiên, nên được nhiều du khách chọn làm điểm đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết. Tuy nhiên, theo bà Hoa, điểm khởi sắc là từ tết Nguyên đán đến nay ở Quảng Ngãi hình thành một số điểm du lịch mới. Những điểm này không những mới lạ, mà còn gần gũi với thiên nhiên, nên được nhiều du khách chọn làm điểm đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết.

“Dù còn mộc mạc, chưa đồng bộ, nhưng có thể nói đây là một mô hình mới rất đáng khích lệ, thích hợp trong bối cảnh đẩy mạnh du lịch nội tỉnh khi khó khai thác du khách ngoại tỉnh do dịch Covid-19”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trong những điểm du lịch mới kể trên, điểm sáng là mô hình trải nghiệm nông trại Ý Lạc Viên tại thôn Dư Hữu, xã Long Mai, huyện miền núi Minh Long. Trung bình từ mùng Ba Tết đến nay, điểm du lịch này mỗi ngày đón trên 500 lượt khách. Bên cạnh đó, còn có một số điểm khác như khu vui chơi Ngọc Bảo Viên, “Vườn Hoài Niệm” ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi), hay điểm du lịch trải nghiệm miền núi Dak Drinh Lodge (DDL) ở huyện Sơn Tây, cùng một số điểm ở huyện Ba Tơ...

Ghi nhận về hoạt động của các điểm du lịch thời điểm từ tết Nguyên đán đến nay, bà Hoa cho biết: Các đơn vị đều triển khai đến người lao động, du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Giá vé vào cổng, các dịch vụ tại khu, điểm du lịch được niêm yết công khai, không tăng so với cùng kỳ năm 2020. Các cơ sở lưu trú thực hiện phun khử trùng thường xuyên, tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh...

Cần đảm bảo an toàn

Ngoài những điểm đến du xuân đã quá quen thuộc, thì việc hình thành các điểm đến mới đầu năm 2021 đã phần nào đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong tỉnh. Tuy nhiên, đa số các điểm mới này vẫn chưa đồng bộ, dịch vụ du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu du khách. Ví dụ tại điểm Ý Lạc Viên, du khách đến đây chỉ chụp hình lưu niệm, tham quan cánh đồng hoa, các tiểu cảnh, còn một số dịch vụ ăn uống để phục vụ du khách nơi xa đến thì lại thiếu.

Cách đây hai năm, điểm du lịch nhà vườn Đại Việt Family Garden ở thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) mới đi vào hoạt động đã thu hút một số lượng khách nhất định. Tuy nhiên, sau hai năm đi vào hoạt động, điểm du lịch này rơi vào cảnh đìu hiu. Hiện Đại Việt Family Garden đã tạm dừng hoạt động đón khách. Hay làng bích họa 3D ở xã Bình An (Bình Sơn) cũng từng thu hút nhiều du khách khi mới đi vào khai thác. Sau hơn 2 năm, nơi đây cũng rơi vào quên lãng.

Lên ý tưởng làm du lịch ở nơi miền núi xa xôi, có lẽ Dak Drinh Lodge là điểm khác biệt so với một số điểm du lịch còn lại. Bởi điểm du lịch này đòi hỏi du khách phải có sức khỏe, vượt đường núi xa xôi và trải nghiệm ở nơi xa xôi, hẻo lánh của huyện vùng cao Sơn Tây.

Theo đại diện DDL, mỗi một dự án hay sản phẩm du lịch ra đời đều mang một sứ mệnh, một mục tiêu nào đó và nhắm đến một vài nhóm khách cụ thể. Thật khó để một sản phẩm du lịch đáp ứng, thoả mãn được nhu cầu của tất cả mọi người. Dak Drinh Lodge cũng vậy. Chúng tôi hướng đến bộ phận du khách muốn hoà mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những nét văn hoá bản địa, sống chậm và không quá cầu kỳ về tiện nghi sinh hoạt.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa cho rằng, để các điểm du lịch mới đi vào hoạt động hiệu quả, mang tính bền vững thì cần tiếp tục bổ sung thêm các dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong đó, loại hình du lịch trải nghiệm nông trại phải làm sao gắn với nông nghiệp, nông thôn hấp dẫn hơn, quy mô hơn, đảm bảo thân thiện với môi trường. Làm sao để du khách có nhiều trải nghiệm đời sống nông thôn và cần các dịch vụ phụ trợ đi kèm...

