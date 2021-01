Nhiều di tích lịch sử, văn hóa xuống cấp: Cần sớm khắc phục

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, một số di tích cấp tỉnh, quốc gia ở Quảng Ngãi theo thời gian và bão lũ tàn phá đã hư hỏng, xuống cấp cần sớm trùng tu, tôn tạo.

Các di tích ở Lý Sơn bị hư hỏng nặng

Huyện Lý Sơn đang bảo tồn, lưu giữ gần 60 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó, có 4 di tích, 2 di sản phi vật thể, 2 cây di sản quốc gia và 17 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Tuy nhiên, các di tích tại đây đã và đang bị hư hỏng nặng, nhất là sự tàn phá của các đợt mưa bão vừa qua.

Khắc phục một số hạng mục tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (TP.Quảng Ngãi) bị hư hỏng do bão số 9.

Theo thống kê của Phòng VH-TT huyện Lý Sơn, huyện có 17 di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở thờ tự bị thiệt hại nặng, nhất là Di tích Đình làng xã An Vĩnh và An Hải. Đây là những công tình kiến trúc cổ rất có giá trị. Sau bão số 9, nhà bếp Đình làng An Hải bị sập hoàn toàn, phần mái bị hư hỏng; Đình làng An Vĩnh bị hỏng 3 con rồng trên nóc và mái âm dương cũng bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại hai di tích cấp quốc gia này hơn 200 triệu đồng. Di tích cấp tỉnh Dinh Xóm cũng bị gãy cặp rồng nóc diện tiền, 2 quả châu mặt rồng ngang và 4 phụng quyết, 2 phụng bảng, lân trụ biểu... ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Các công trình di tích, cơ sở thờ tự còn lại phần mái đều bị hư hại khá nặng, mới chỉ khắc phục tạm thời.