Triển lãm nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam; thúc đấy mong muốn đến khám phá, tìm về cội nguồn của những di sản qua đó góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam.

Triển lãm ảnh về 24 di sản thế giới của Việt Nam.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức triển lãm ảnh về 24 di sản thế giới của Việt Nam tại Phú Quốc.

Đất nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi ban lặng nhiều danh lam, thắng cảnh từ Bắc vào Nam, được dông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích. Những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; để đến ngày nay, chúng ta được may mắn kế thừa, thụ hưởng và vinh dự được ghi nhận, đóng góp vào kho tàng các di sàn quý giá của nhân loại.

Triển lãm giới thiệu 160 bức ảnh chụp về 24 di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh từ năm 1993 đến năm 2019.

Các di sản được triển lãm gồm: 05 di sản văn hóa thế giới (Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ), 02 di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), di sản thế giới hỗn hợp quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan Họ, Ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đờn ca tài tử Nam bộ, Dân ca ví, giặm, Nghi lễ kéo co, Tín ngưỡng thờ Mẫu, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Nghi lễ then Tày, Nùng, Thái) và di sản tư liệu thế giới (Một bản triều Nguyễn, Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, Châu bản triều Nguyễn).

Các bức ảnh ghi lại chân thực vẻ đẹp, giá trì, sức sống của di sản trong thời diềm hiện tại, mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh sống động, cuốn hút của những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ, tuyệt tác của lạo hỏa hay những công trình kiến trúc cồ kính, những tư liệu tuyệt vời chửa đựng trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hỏa, tư tưởng, tri thức, tập quán, tín ngưỡng, thẩm mỹ... của người Việt.

Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/12/2020.

Theo NT/Chinhphu.vn