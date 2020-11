Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi: Đặc biệt và nhiều ý nghĩa

(Báo Quảng Ngãi)- Sau bao ấp ủ, giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) mang tên một nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc đã chính thức được trao tặng - giải thưởng Nguyễn Đình Thi. Một trong hai người được trao giải thưởng lần thứ I năm 2020 là một người con của Quảng Ngãi - nhà thơ Thanh Thảo. Không quản đường sá xa xôi, lại đang mùa mưa bão, nhà thơ Thanh Thảo đã có mặt tại đất thủ đô nghìn năm văn hiến để nhận giải thưởng mà theo ông là "rất đặc biệt, nhiều ý nghĩa".

Lễ trao Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi lần thứ I năm 2020 diễn ra ấm cúng tại hội trường Liên hiệp VHNT Việt Nam số 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội trong khán phòng chỉ gồm những nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu âm nhạc và những nghệ sĩ tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Họ từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây để dự một buổi lễ trao giải thưởng dành riêng cho người hâm mộ Nguyễn Đình Thi.

Người thân, bạn bè chúc mừng nhà thơ Thanh Thảo tại lễ nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi. Ảnh: PV

Mở đầu buổi lễ trao giải, nhà văn Nguyễn Đình Chính - con trai Nguyễn Đình Thi gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em văn nghệ sĩ đã đồng hành, ủng hộ gia đình biến những ấp ủ về một giải thưởng văn học mang tên người cha kính yêu của mình thành hiện thực. Nhà văn Nguyễn Đình Chính chia sẻ về quá trình tổ chức chọn và trao giải. Điều đặc biệt là ban giám khảo gồm 13 người, trong đó có 10 người trong giới văn nghệ sĩ, còn 3 người không liên quan đến hoạt động văn hóa nghệ thuật. Có giám khảo ở Đà Lạt, có người ở TP.Hồ Chí Minh, cũng có người ở Thái Bình và người ở ngay trong lòng Hà Nội...

Trong lần trao giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi lần này có hai tác giả được chọn là nhà thơ Thanh Thảo và tác giả trẻ Nguyễn Duy Trọng. Trong đó, nhà thơ Thanh Thảo được vinh danh ở hạng mục "Thành tựu trọn đời", với tác phẩm được chọn trao tặng là "Dấu chân qua trảng cỏ". Đây là tác phẩm ông viết cách nay 50 năm khi ông ở tuổi 25 và là người lính trên chiến trường chống Mỹ đầy gian khổ, ác liệt. Cả cuộc đời dành trọn cho sáng tác, nhà thơ Thanh Thảo đã xuất bản 8 tập thơ và 14 trường ca rất nổi tiếng, được bạn đọc yêu thích.

Ông đã từng được trao nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979, giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng - An ninh Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995, giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về VHNT năm 2001 và Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2014... Thế nhưng, khi nhận Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Thanh Thảo rất phấn khởi phát biểu: "Tôi thấy giải thưởng này rất đặc biệt, nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy vui, tự hào và xứng đáng với giải thưởng, mặc dù đây là giải thưởng không kèm theo tiền thưởng". Giải thưởng chỉ có giấy chứng nhận do con trai của Nguyễn Đình Thi là nhà văn Nguyễn Đình Chính ký tặng và chiếc cúp do nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT (cũng là người sáng tác bức tượng đặt tại khu di tích Mỏ Cày, huyện Mộ Đức) sáng tác riêng cho giải thưởng.

Bên lề lễ trao giải là một cuộc tọa đàm nhỏ về cuộc đời, sự nghiệp văn hóa kiệt xuất của Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003), một nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại. Với sự tham gia sôi nổi của nhiều văn nghệ sĩ như nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, các họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Đỗ Đức, nhà văn, họa sĩ Trân Nhương, nhà văn Trung Trung Đỉnh, các nhà thơ Ngô Thế Oanh, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thanh Kim, Hoàng Vũ Thuật, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, đạo diễn điện ảnh Vương Đức, ngôi sao điện ảnh và sân khấu Vũ Thanh Tú, ca sĩ Lộc Vàng và nhiều văn nghệ sĩ khác. Trong không gian văn hóa ấy, mọi người đã được nghe ca sĩ Hoàng Minh thể hiện bài hát "Người Hà Nội", nghệ sĩ ưu tú Lê Chức với bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi...

Trong tọa đàm, nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu nói về các tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Đình Thi; nhà báo Nguyễn Thế Khoa (Tổng biên tập Tạp chí Văn Hiến) nói về nhân cách Nguyễn Đình Thi; PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói về thơ và kịch Nguyễn Đình Thi...

Nhà văn Nguyễn Đình Chính chia sẻ: Sắp tới, Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Thi sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn cho lần trao giải lần thứ 2 vào cuối năm 2021. Giải thưởng sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực mà Nguyễn Đình Thi đã tâm huyết, gồm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, phê bình nghệ thuật và chủ yếu dành cho các tác giả có nhiều đóng góp cho đất nước và các tài năng trẻ mới xuất hiện. Giải thưởng sẽ được tổ chức chất lượng để xứng đáng với tên tuổi của Nguyễn Đình Thi.

THANH NHỊ