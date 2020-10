(Baoquangngai.vn)- Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi “Nữ Công an Quảng Ngãi duyên dáng, tài năng” năm 2020.

Đây là một trong những hoạt động mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) gắn với hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động với thông điệp “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”...

Hội thi diễn ra trong 01 ngày, với sự tham gia của 24 thí sinh, gần 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thí sinh đến từ các cơ sở Hội trực thuộc và Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố. Đây là những cán bộ, hội viên đang công tác ở hầu hết các lĩnh vực công tác khác nhau, từ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Phần thi trả lời câu hỏi của các thí sinh

Trải qua 03 phần thi: Nữ Công an duyên dáng, tìm hiểu kiến thức và năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, hiểu biết về kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Nhiều tiết mục trình diễn được đầu tư nghiêm túc, dàn dựng công phu, sáng tạo, có tính nghệ thuật cao, mang sắc thái đặc trưng vùng miền, nêu bậc truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ CAND; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị.

Phần thi tài năng

Phát biểu Khai mạc Hội thi, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Hội thi là diễn đàn để cán bộ, hội viên được rèn luyện, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ, là sân chơi để các thí sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và sự duyên dáng của Phụ nữ Công an tỉnh.

Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, các phong trào và cuộc vận động của Hội, ý nghĩa lịch sử truyền thống 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND…

Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh trao giải cho các thí sinh đoạt giải

Kết quả tại Lễ Bế mạc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần; giải Nhì cho 02 đơn vị: Hội Phụ nữ Công an huyện Trà Bồng, Hội Phụ nữ Công an huyện Ba Tơ; giải Ba cho 03 đơn vị: Hội Phụ nữ Công an thành phố, Hội Phụ nữ Công an huyện Tư Nghĩa, Hội Phụ nữ Công an huyện Nghĩa Hành; 05 giải khuyến khích cho các đơn vị: Hội Phụ nữ Xây dựng lực lượng, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Hội Phụ nữ ANNDI, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu và Hội phụ nữ Công an huyện Bình Sơn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 giải cá nhân đạt giải Thí sinh duyên dáng nhất và thi năng khiếu xuất sắc nhất.

Huyền Thu