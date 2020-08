(Báo Quảng Ngãi)- “Thuyền lá” là tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng được chọn đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt 1, tập hai, thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới được giảng dạy trong năm học 2020 - 2021. Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2020.

Ký ức qua những trang thơ

Tác phẩm "Thuyền lá" được nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết vào tháng 1.1995, đã in trong tập thơ thiếu nhi "Gọi Trắng", Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 2001.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng và bài thơ Thuyền Lá được in trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, tập hai của NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2020.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ: Những năm 1965 - 1975, vì chiến tranh khốc liệt, tôi phải sống cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ. Nhà lại neo đơn - một mẹ, một con. Mẹ suốt ngày tảo tần buôn bán kiếm sống. Tôi hòa vào những đứa trẻ cùng cảnh ngộ và vui cùng tình bạn hồn nhiên với trò bắn bi, thả diều, đá bóng...

Chính nhờ những năm tháng được sống trong bầu không khí vui vẻ, vô tư, ấm áp của tình bạn tuổi thơ và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp ấy mà sau này, khi nằm một chỗ trên giường bệnh, tôi nhớ về thuở chân sáo dung dăng và viết nên những câu thơ trong vắt không chỉ cho bản thân mình mà cho cả các cháu thiếu nhi. "Thuyền lá" ra đời trong hoàn cảnh đó.

Tình bạn diệu kỳ

Thuở nhỏ Nguyễn Ngọc Hưng đã sống trong hoàn cảnh đơn chiếc, vậy nên anh luôn trân quý tình bạn. Anh lâm bệnh nặng vào cuối năm 1982. Sau đó, mẹ anh cũng ngã bệnh và mất vào năm 1988, một nhóm bạn thân mà trực tiếp là vợ chồng anh chị Xuân Anh - Thu Hà ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) đã đón anh về chăm sóc mãi đến nay. Tình bạn thẳm sâu cũng từ đó đã đi vào ý tứ bài thơ "Thuyền lá".

Thông qua "Thuyền lá", nhà thơ muốn gửi đến các độc giả nhí thông điệp về lòng nhân ái cao cả, tình bạn chân thành. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng cho rằng: Đồng tâm, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh diệu kỳ giúp ta thực hiện thành công những ước mơ, dự định, công việc... tưởng chừng không thể.

“Với hầu hết những người cầm bút, có tác phẩm đăng báo, tạp chí, in chung, in thành tập riêng, in tuyển tập, toàn tập... luôn tạo nên niềm hân hoan, phấn khởi. Tôi cũng vậy! Tôi đã rất vui, rất hạnh phúc xen lẫn chút hồi hộp đợi chờ khi nghe tin bài thơ "Thuyền lá" được chọn đưa vào sách giáo khoa để dạy cho các cháu nhỏ. Đây là một vinh hạnh không dễ có của một đời người đã chiến đấu nhọc nhằn để vượt lên số phận và sống trọn đam mê cùng con chữ”, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng thổ lộ.

