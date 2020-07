Khánh thành công trình tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Sáng 26/7, tại Tân Biên (Tây Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo (1930-2020), 59 năm thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1961-2020) và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Ảnh: Báo Tây Ninh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; đại diện lãnh đạo Thành ủy TPHCM, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đến dự.

Ôn lại truyền thống của ngành Tuyên giáo 90 năm qua, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết ngành Tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội; động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp Cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo. Những đóng góp to lớn đó của ngành Tuyên giáo được nhân dân trân trọng, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ngành Tuyên giáo đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ năm 2000, ngày 1/8 hằng năm được Bộ Chính trị công nhận là Ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hoá của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư đã quyết định ngày 1/8 là Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Công trình này được xây dựng từ năm 2005, đã xuống cấp. Ngày 2/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khởi công tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Công trình hoàn thành chỉ sau hơn 2 tháng thi công.

Nhân buổi gặp mặt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 4 cá nhân là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Theo Thanh Xuân/Chinhphu.vn