Hơn 200 tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ I-2020

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tiếp và làm việc với Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ nhất- năm 2020 do Tạp chí Vietnam Logistics Review phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV Seven Stars - Mitsubishi Seven Quảng Ngãi phát động.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ nhất- năm 2020 bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10.2 đến hết ngày 30.7. Cuộc thi khuyến khích các các đề tài được xã hội quan tâm như: Tình yêu quê hương, sự hoài niệm, tình yêu lứa đôi gắn trong không gian Quảng Ngãi; lịch sử đấu tranh cách mạng; bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường, tinh thần đại đoàn kết, xu hướng hội nhập phát triển…

Cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi đã nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng sự đồng hành bảo trợ truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), Cổng thông tin Hội Nhà báo Việt Nam (VJA), Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR), Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Ban tổ chức, dự kiến đến hết ngày 30.7 sẽ có hơn 200 ca khúc gửi đến cuộc thi. Từ những tác phẩm này, Ban tổ chức sẽ chọn ra 6 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 100 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 70 triệu đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận sự quan tâm, yêu quý của Ban tổ chức đối với tỉnh khi tổ chức cuộc thi sáng tác ý nghĩa này về quê hương Quảng Ngãi. Về thời gian tổ chức lễ công bố kết quả cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần thảo luận, xem xét kỹ để thông báo, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Ngoài ra, đây là cuộc thi có quy mô lớn nên cần đẩy mạnh công tác truyền thông trước khi tổ chức lễ công bố. Quy mô, địa điểm tổ chức, kịch bản chương trình lễ công bố cũng cần được chuẩn bị, thực hiện một cách chi tiết, kỹ lưỡng để cuộc thi ý nghĩa, thành công một cách mỹ mãn.

Tin, ảnh: Thanh Phương