GS.TS Ngô Đức Thịnh: Người nặng lòng với quê hương Quảng Ngãi

(Báo Quảng Ngãi)- Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh - một nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp lớn lao trên lĩnh vực văn hóa học, dân tộc học, văn hóa dân gian; một nhà giáo chuẩn mực được nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh yêu quý đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 6.6.2020, thọ 76 tuổi. Ông đã dạy cho tôi và đồng nghiệp về chính quê hương Quảng Ngãi, đặc biệt trong những lần may mắn cùng ông đi lang thang ở một vài nơi trên vùng đất núi Ấn - sông Trà.

Một sự may mắn lớn lao

Tôi có một may mắn lớn của đời mình là được GS.Ngô Đức Thịnh hướng dẫn làm luận án tiến sĩ về văn hóa dân gian, từ năm 1998. Nhưng quả thật là khi bước vào làm luận án, tôi có nhiều lúng túng. Bởi tôi không được đào tạo từ chuyên ngành văn hóa dân gian (vì trước đó tôi chỉ được đào tạo chuyên ngành về Văn học phương Tây và sau về giảng dạy môn này ở Trường Đại học Quy Nhơn). Dù vậy, khi tôi trình bày về những gì mình thu thập được từ dọc biển đảo quê nhà (trong mấy năm chuyển về làm việc ở Quảng Ngãi), như vài ghi chép về Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ cầu ngư, Lễ đua thuyền trên biển, hát bả trạo, hát sắc bùa, vài chuyện kể, một số câu ca dân gian ở Cù Lao Ré - Lý Sơn... thì GS.Ngô Đức Thịnh (lúc đó là Phó Giáo sư, hướng dẫn 1), GS.Nguyễn Chí Bền (lúc đó là Tiến sĩ, hướng dẫn 2), cùng GS.Tô Ngọc Thanh, GS.Trần Quốc Vượng, Phó Giáo sư Trần Lâm Biền và một vài thầy, cô khác ở Viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật (nay là Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) đã khuyến khích tôi viết về những chuyện đó.

Giáo sư Ngô Đức Thịnh còn bảo tôi: Đây là luận án tiến sĩ đầu tiên của cả nước về văn hóa biển, nên cần phải cố gắng nhiều; tư liệu về văn hóa biển thì thiếu, nên tăng cường đọc và khảo sát kỹ. Cần chú ý đến văn hóa biển Lý Sơn, vì chúng quá độc đáo.

Giáo sư Ngô Đức Thịnh (thứ 3 từ trái sang) thăm mộ Ân Quang hầu Trần Công Hiến tại xã Bình Dương (Bình Sơn) năm 2007. ẢNH: NVCC

Quả thật, đó là một sự may mắn lớn lao của tôi, để đến bây giờ tôi vẫn luôn quan tâm đến văn hóa, lịch sử biển đảo quê nhà, đặc biệt là về lịch sử, văn hóa gắn liền với Đội Hoàng Sa trong nhiều thế kỷ trước. Và cũng nhờ sự may mắn ban đầu, mà sau này tôi có thêm một cuốn sách là “Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi”, Nxb Văn hóa dân tộc, in năm 2016. Công trình này được hai giải thưởng: Giải A của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2003 (khi còn bản thảo); Giải A - Giải Văn học nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ nhất, 2019 (khi đã in thành sách).

Nhưng, có lẽ, sự may mắn đó không phải chỉ dành cho tôi, mà còn cho quê hương Quảng Ngãi, vì chính GS.Ngô Đức Thịnh cùng các giáo sư đầu ngành khác về văn hóa, lịch sử đã gợi mở cho nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là các sinh viên, các nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu về biển, đảo Quảng Ngãi, về quê hương Lý Sơn.

Góc nhìn về văn hóa biển của GS.Ngô Đức Thịnh

Khi dạy chúng tôi, lẫn khi thầy viết, GS.Ngô Đức Thịnh nêu quan điểm: “Người Việt không có nguồn gốc biển mà cơ bản là cư dân sống ở vùng trước núi (gồm cả trung du) tràn xuống khai thác đồng bằng chiêm trũng, rồi lấn biển và khai thác biển”. Và ông kết luận: “Người Việt có truyền thống văn hóa biển cận duyên. Đặc trưng cơ bản của truyền thống biển cận duyên là sự kết hợp, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp và hoạt động đánh bắt hải sản. Nói cách khác, việc khai thác hải sản chỉ là một bộ phận trong cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp truyền thống"...

Khi làm luận án, lẫn khi tiếp tục nghiên cứu thêm về đảo Lý Sơn và nhiều nơi khác ở ven biển, tôi càng thấy điều này là đúng. Sau này, khi tiếp tục nghiên cứu về Đội Hoàng Sa, tôi cũng có viết thêm về việc một bộ phận người Lý Sơn lẫn vùng cửa biển Sa Kỳ sớm ra đại dương (ngay từ đầu thế kỷ XVII) và cũng nhờ đó mà các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thời các chúa Nguyễn, đến thời Tây Sơn, thời nhà Nguyễn mới xác lập được chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng cuối cùng, thì họ vẫn chỉ là những người nông dân sống trên môi trường biển bị buộc phải vươn ra biển lớn.