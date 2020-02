Phát động cuộc thi 'Sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ nhất - 2020'

(Baoquangngai.vn)- Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi”, lần thứ I - 2020 do Tạp chí Vietnam Logistics Review phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV Seven Stars - Mitsubishi Seven Quảng Ngãi tổ chức. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 30/07/2020, tại website: stckquangngai.com.

Cuộc thi đã nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng sự đồng hành bảo trợ truyền thông và bảo trợ của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), Cổng thông tin Hội Nhà báo Việt Nam (VJA), Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR), Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP. HCM.

Chủ đề ca khúc dự thi ca ngợi, phản ánh được những hoạt động trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; các tiềm năng, phong trào chung,… của quê hương Quảng Ngãi; ngợi ca nét đẹp về văn hóa, thiên nhiên, con người quê hương Quảng Ngãi; khuyến khích các sáng tác có nhiều sáng tạo, tìm tòi về: chất liệu, hình thức, cấu trúc âm nhạc…; về giai điệu, ca từ, phương pháp thể hiện tác phẩm; về các đề tài mà xã hội quan tâm như tình yêu quê hương và sự hoài niệm, tình yêu lứa đôi gắn trong không gian Quảng Ngãi; lịch sử cách mạng; bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường, tinh thần đại đoàn kết, xu hướng hội nhập phát triển…

Ban Tổ chức thông tin về cuộc thi

Cuộc thi hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị - nơi để những người yêu nhạc, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước thể hiện tình yêu với quê hương Quảng Ngãi thông qua các tác phẩm âm nhạc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu quê hương, đất nước trong mỗi người con đất Việt.

Hội đồng Giám khảo:

1. PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

2. PGS.TS. Nhạc sĩ Thế Bảo - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

3. Giảng viên Thanh nhạc, Khánh Trang - Ủy viên

4. Nhạc sĩ Trần Tiến - Ủy viên

5. Nhạc sĩ Đình Thậm - Ủy viên

Cơ cấu giải thưởng:

01 giải Nhất trị giá 150 triệu đồng;

01 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng;

01 giải Ba trị giá 70 triệu đồng;

03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 30/7/2020.

Truy cập website http://stckquangngai.com để đăng ký dự thi và cập nhật các thông tin mới nhất từ Ban Tổ chức.

PV