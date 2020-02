Nhiều địa phương tổ chức lễ Cầu ngư đầu năm

(Báo Quảng Ngai)- Trong hai ngày qua, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Vĩnh (Lý Sơn) đã tổ chức lễ Cầu ngư ra quân đánh bắt hải sản đầu năm mới. Theo Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải Nguyễn Quốc Chinh, khác với năm trước, năm nay do ảnh hưởng gió mùa, nên nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn xuất hành chuyến biển đầu năm muộn hơn.

“Mùa biển này, nghiệp đoàn vận động ngư dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để bám biển, tăng thêm sản lượng, giảm chi phí cho những chuyến ra khơi và tăng thu nhập. Mỗi ngư dân xác định rằng, mỗi khi ra khơi họ là một dân quân biển để cùng với các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền biển đảo ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa”, ông Chinh cho hay.

Tàu cá ngư dân Lý Sơn ra quân đánh bắt đầu năm. ẢNH: H.DANH

Huyện Lý Sơn có gần 550 tàu cá với trên 3.200 lao động, trong đó gần 200 tàu cá đánh bắt ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, trên 800 ngư dân với hơn 70 tàu cá đã tham gia vào nghiệp đoàn nghề cá. Mùa biển năm 2020, ngư dân Lý Sơn phấn đấu khai thác 36 nghìn tấn hải sản, giá trị gần 750 tỷ đồng.

Sáng 4.2, nhằm ngày 11 tháng Giêng, tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) đã diễn ra lễ Cầu ngư và giỗ thần Nam Hải. Lễ Cầu ngư là hoạt động thường niên của ngư dân vạn chài vùng biển Bình Thạnh. Nghi thức buổi lễ diễn ra trang nghiêm, tôn kính, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân đi biển được mùa và tạ ơn thần Nam Hải đã cứu độ ngư dân vượt qua trong cơn sóng gió suốt cuộc hành trình trên biển...

Xã Bình Thạnh hiện có khoảng 45 chiếc thuyền, ghe. Năm 2019, ngư dân trong xã đánh bắt bội thu hải sản, với thu nhập bình quân từ 70 - 100 triệu/năm. Nhờ vậy, đời sống của ngư dân ngày càng nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo xã biển Bình Thạnh.

HỮU DANH - ĐĂNG SƯƠNG