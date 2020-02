Brad Pitt giành giải Oscar 2020 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 92 do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức đang diễn ra trong sáng nay 10/2 tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.

Bộ phim "Ford v Ferrari" tiếp tục nhận một giải thưởng kỹ thuật quan trọng - Dựng phim xuất sắc sau khi vượt qua ứng cử viên nặng ký như The Irishman, Jojo Rabbit, Joker và Parasite.

Bộ phim “1917” đã giành hai giải thưởng Phim hoà âm hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến I của đạo diễn Sam Mendes theo chân hai chàng lính trẻ người Anh, có nhiệm vụ thông báo cho đồng đội về một cuộc phục kích mà quân Đức đang giăng ra tại trận địa Hindenburg. Đây là hai giải thưởng đầu tiên của bộ phim nhận tới 10 đề cử tại lễ trao giải Oscar 2020 năm nay.

"1917" nhận giải Phim hoà âm hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Giải Biên tập âm nhạc xuất sắc được trao cho bộ phim "Ford v Ferrari". Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh giữa hai ông lớn Ford và Ferrari trong cuộc đua xe Le Mans vào năm 1966. Cạnh tranh cùng hạng mục này có Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood và Star Wars: The Rise of Skywalker.

"Ford v Ferrari" giành giải Biên tập âm nhạc xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã được trao cho nữ diễn viên Laura Dern trong bộ phim về đề tài hôn nhân “Marriage Story”. Cạnh tranh cùng hạng mục này với Laura Dern là Kathy Bates trong “Richard Jewell”, Scarlett Johansson trong “Jojo Rabbit”, Florence Pugh trong “Little Women” và Margot Robbie trong “Bombshell”.

Trong phim, Laura vào vai một nữ luật sư thông minh, láu cá và đứng về phe người vợ nhà Barber trong vụ ly hôn. Nữ diễn viên 52 tuổi - Laura Dern từng 5 lần giành giải Quả cầu vàng và 1 giải thưởng Emmy. Ngoài ra, cô từng hai lần nhận được đề cử Oscar và trong lần thứ hai được đề cử, cô đã giành chiến thắng.

Trong quá khứ, Laura từng nổi danh với vai diễn nữ khảo cổ học trong phim nhựa Jurassic Park (Công viên khủng long). Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 cách đây hơn một tháng, Laura cũng xuất sắc giành lấy giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng Phim tài liệu ngắn hay nhất đã thuộc thuộc về “Learning to Skateboard in a Warzone” (If You're a Girl). Phim là câu chuyện cảm động và chân thực về một nhóm bé gái người Afghanistan được học chữ và trượt ván ở Kabul giữa những mất mát do chiến tranh gây ra.

Bộ phim “American Factory” giành giải Phim tài liệu xuất sắc. Bộ phim là sản phẩm đầu tiên của công ty Higher Ground do ngài Barrack Obama và vợ - bà Michelle Obama sáng lập. Phim xoay quanh một công ty ở Moraine, Ohio (Mỹ).

Giải thưởng Thiết kế phục trang xuất sắc đã thuộc về bộ phim “Little Women”, được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên của văn học Mỹ.

Siêu phẩm “Once Upon a Time in Hollywood” đã giành giải thưởng Thiết kế sản xuất tại Oscar 2020 năm nay. Đây là giải thưởng thứ hai mà bộ phim này nhận được trong đêm trao giải Oscar 2020 sau giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Brad Pitt.

Bộ phim “Ký sinh trùng” (Parasite) của điện ảnh Hàn Quốc đã giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bộ phim thuộc thể loại phim kinh dị nhưng không khiến người xem có cảm giác ghê rợn mà chỉ thấy ám ảnh bởi những thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm. Phim là câu chuyện về 2 tầng lớp xã hội hoàn toàn tách biệt với nhau - giới nhà giàu hay còn gọi thượng lưu và giới nhà nghèo hay còn gọi là hạ lưu. Người xem sẽ nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của hai gia đình và bất ngờ trước phần kết của bộ phim.

Kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Bong Joon Ho được công chúng Hàn Quốc cũng như nhiều nhà phê bình đánh giá rất cao trong năm vừa qua. Phim từng đoạt giải thưởng Cành cọ vàng 2019 và trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử có vinh dự được nhận giải thưởng này.

Đạo diễn tài năng của điện ảnh Hàn Quốc chia sẻ với tờ Variety trước thềm lễ trao giải Oscar rằng, ông tự nhận mình là người không thích hợp với những siêu phẩm của Marvel. “Những bộ phim có kinh phí khiêm tốn thích hợp với tôi hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi thực hiện những dạng phim như “Ký sinh trùng” bởi khi đó tôi được làm phim dưới lăng kính hiển vi, phải rất tập trung mới có được kết quả. Đó là con đường mà tôi muốn theo đuổi tới cùng. Tôi không nghĩ như vậy là mình sợ hãi hay không dám mạo hiểm. Tôi chỉ muốn làm những gì thích hợp với mình nhất”.

Giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc đã thuộc về tác phẩm “Jojo Rabbit” của Taika Waititi. Trong khi đó, giải thưởng Phim ngắn động hay nhất thuộc về tác phẩm “The Neighbors' Window” của Marshall Curry.

Brad Pitt giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Brad Pitt thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với diễn xuất trong “Once Upon a Time in Hollywood”. Đây là tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau chiến thắng với “12 Years a Slave” (2013) trên cương vị nhà sản xuất. Brad Pitt đã gửi lời cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino, bạn diễn Leonardo DiCaprio, cùng ê-kíp thực hiện bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood” khi nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dưới hàng ghế khán giả, Leonardo DiCaprio ngước nhìn bạn diễn Brad Pitt như muốn chung vui với cậu bạn thân trong giây phút đặc biệt. Brad Pitt không quên gửi lời yêu thương tới các con, đồng thời kêu gọi Viện hàn lâm mở hạng mục để tôn vinh các diễn viên đóng thế.

Bộ phim “Hair Love” đã nhận giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc. Tác phẩm kể câu chuyện một người cha lần đầu làm tóc cho con gái của mình. Giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc đã thuộc về bộ phim “Toy Story 4”.

Kết quả lễ trao giải Oscar 2020:

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Brad Pitt trong “Once Upon a Time in Hollywood”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Laura Dern trong “Marriage Story”

Kịch bản gốc hay nhất: Parsite (Ký sinh trùng)

Kịch bản chuyển thể hay nhất: Jojo Rabbit

Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 4

Phim tài liệu hay nhất: American Factory

Phim tài liệu ngắn hay nhất: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Phim động ngắn hay nhất: The Neighbors' Window

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Hair Love

Biên tập âm nhạc hay nhất: Ford v Ferrari

Hoà âm hay nhất: 1917

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Little Women

Biên tập phim xuất sắc nhất: Ford v Ferrari

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là bộ phim về cuộc đời tên sát nhân đáng sợ nhất “Joker” khi phim có tên ở 11 hạng mục. Bộ phim thắng lớn tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 cách đây không lâu - “1917” và “Once Upon a Time in Hollywood”, The Irishman cùng có 10 đề cử.

Những bộ phim có mặt trong hạng mục được chờ đón nhất - Phim xuất sắc nhất gồm Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood và Parasite.

Trước lễ trao giải Oscar 2020, những nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ làm nên thành tích đáng ngưỡng mộ chính là Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt và Laura Dern.

Hạng mục tranh giải của Oscar 2020 gồm 24 hạng mục và lễ trao giải năm nay tiếp tục diễn ra giống như năm 2019 khi không có người dẫn chương trình.

Theo Mi Vân/Dân Trí