Trao giải Mai Vàng lần thứ 25: Nỗ lực được đáp đền

Kết quả không nhiều bất ngờ với khán giả và giới chuyên môn khi những cái tên xướng lên trong lễ trao Giải Mai Vàng 2019 là những ngôi sao đang tỏa sáng, được đông đảo công chúng yêu mến.

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019 diễn ra đêm qua (8-1) tại Nhà hát Thành phố, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và trên Báo Người Lao Động điện tử, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và giới nghệ sĩ.

Khẳng định bản lĩnh ngôi sao

Không nhiều gương mặt mới giành được tượng Mai Vàng trong lễ trao Giải Mai Vàng 2019. Chỉ có 4/10 hạng mục dành cho nghệ sĩ thuộc về những gương mặt lần đầu được xướng tên. Trong 4 gương mặt lần đầu đoạt Giải Mai Vàng (diễn viên Cao Minh Đạt, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, ca sĩ Tố My), chỉ có Hoàng Thùy Linh là gương mặt mới nổi bật trong năm qua, 3 cái tên còn lại, trong đó Cao Minh Đạt và Đại Nghĩa thuộc hàng bám rễ sâu, vươn cao trong làng giải trí Việt hàng chục năm. Ngay Tố My cũng là gương mặt không xa lạ với khán giả yêu nhạc âm hưởng dân ca mấy năm qua. Cả Cao Minh Đạt, Đại Nghĩa và Tố My đều nhiều lần được đề cử Giải Mai Vàng nhưng chưa có cơ may đoạt giải. 2019 là năm của Cao Minh Đạt khi vai Khải Duy trong phim "Tiếng sét trong mưa" của anh trở thành vai diễn được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng khán giả yêu phim và trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng. MC Đại Nghĩa cũng có một năm 2019 phủ bóng nhiều chương trình truyền hình. Ca sĩ Tố My cũng ghi đậm dấu ấn ở lĩnh vực nhạc âm hưởng dân ca.

Tiết mục “Trọng Thủy - Mỵ Châu” nhạc phim “Song lang” trình diễn trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019 Ảnh: TẤN THẠNH

Có lẽ biểu tượng về sự nỗ lực lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nghệ sĩ trong năm 2019 là Hoàng Thùy Linh. Trong một năm, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho ra đời 3 MV (video music) và 1 album ca nhạc, đều tạo được dấu ấn.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh hay nhóm nhạc P336 là những cái tên có vị trí khó thay thế trong lòng khán giả hâm mộ.

Ở các hạng mục sân khấu, những cái tên đoạt giải: NSƯT Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Lâm Vỹ Dạ đều ít nhất có một lần cầm trên tay tượng Mai Vàng. Cả 3 đều dẫn đầu phiếu bầu chọn của khán giả - bạn đọc Báo Người Lao Động và nhận được điểm tín nhiệm cao của Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng.

Ninh Dương Lan Ngọc, sau 12 năm, đã trở lại cầm trên tay tượng Mai Vàng hạng mục Nữ diễn viên phim được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng 2019. Có lẽ đây là kết quả khá bất ngờ với Ninh Dương Lan Ngọc, khi trong cùng bảng đề cử có những ứng viên nặng ký khác như Ngô Thanh Vân, Nhật Kim Anh.

Ấm áp, thân tình

Ngoài 15 Giải Mai Vàng được trao, lễ trao giải cũng đã tôn vinh 10 "Nghệ sĩ của năm". Đây là những nghệ sĩ có số phiếu bầu chọn yêu thích của bạn đọc cao nhất trong các hạng mục. Việc tôn vinh này là sự ghi nhận của Ban Tổ chức vì những nỗ lực đóng góp của họ trong năm qua, được công chúng tin yêu.

Chương trình lễ trao giải lần này còn mang ý nghĩa nhìn lại chặng đường 25 năm Giải Mai Vàng, khán giả và nghệ sĩ có dịp tìm về những ký ức Mai Vàng. Các ca sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng tham gia biểu diễn và khách mời trao giải đã chung tay làm nên một buổi lễ trao giải và kỷ niệm 25 Giải Mai Vàng ấm áp, thân tình.

Tham gia dẫn chương trình lễ trao Giải Mai Vàng 2019, cả Đức Bảo và Á hậu Thúy Vân đã góp phần thành công cho đêm trao giải bằng lối dẫn duyên dáng, lôi cuốn.

Danh sách đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019

Nam ca sĩ được yêu thích nhất:

Noo Phước Thịnh, ca khúc "Thương em là điều anh không thể ngờ" (Triết Phạm).

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất:

Hoàng Thùy Linh, ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe" (DTAP).

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất:

Tố My, ca khúc "Thương con chốt sang sông" (Phạm Hồng Biển).

Nhóm nhạc được yêu thích nhất:

P336, ca khúc "Chỉ một lần sống" (Châu Đăng Khoa).

Ca khúc được yêu thích nhất:

"Để Mị nói cho mà nghe" (sáng tác: DTAP).

MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất:

"Truyền thái y" (đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư; ca sĩ: Ngô Kiến Huy).

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất:

Võ Minh Lâm, vai Cố Sầu, vở "Chuyện tình Khau Vai" .

Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất:

Thoại Mỹ, vai Nhớ, vở "Diều ơi".

Diễn viên hài được yêu thích nhất:

Lâm Vỹ Dạ, trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi".

Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất:

"Chuyện tình Khau Vai" (đạo diễn: NSND Trung Kiên, Sân khấu mới Đại Việt).

Nam diễn viên phim được yêu thích nhất:

Cao Minh Đạt, vai Khải Duy, phim "Tiếng sét trong mưa".

Nữ diễn viên phim được yêu thích nhất:

Ninh Dương Lan Ngọc, vai Nhã Linh, phim "Cua lại vợ bầu".

Bộ phim được yêu thích nhất:

"Về nhà đi con" (đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng; VFC sản xuất).

Người dẫn chương trình được yêu thích nhất:

Đại Nghĩa, chương trình "Giọng ải giọng ai".

Chương trình truyền hình được yêu thích nhất:

"Ký ức vui vẻ" (Đông Tây Promotion và VTV3 sản xuất).

Tốp 10 nghệ sĩ của năm (xếp theo chữ cái đầu)

1. Cao Minh Đạt

2. Đại Nghĩa

3. Hoàng Thùy Linh

4. Lâm Vỹ Dạ

5. Ninh Dương Lan Ngọc

6. Noo Phước Thịnh

7. Phi Nhung

8. Thoại Mỹ

9. Tố My

10. Võ Minh Lâm

Đây là 10 nghệ sĩ có số phiếu bầu chọn yêu thích cao nhất trong các hạng mục của Giải Mai Vàng 2019

