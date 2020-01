Lời chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 hay và ý nghĩa

Tết Nguyên đán là dịp để cả nhà sum vầy bên nhau, cùng ăn một bữa cơm và dành cho nhau những lời chúc hay, ý nghĩa để cả năm vui vẻ, hạnh phúc.

Dưới đây là một số gợi ý, bạn có thể tham khảo:

- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

- Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Chúc bạn năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

- Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng - phát tài phát lộc. - Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng - phát tài phát lộc.

- Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

- Năm Canh Tý 2020 - Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý.

- Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

- Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu - Chúc trong gia quyến được an khương - Tân niên lai đáo đa phú quý - Xuân đến an khương vạn thọ tường.

- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

- Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

- Mùa xuân xin chúc - Khúc ca an bình - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Già trẻ lớn bé - Đầy ắp tiếng cười - Trên mặt ngời ngời - Tràn đầy hạnh phúc - Xuân đến hy vọng - Ấm no mọi nhà - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi - Kính chúc ba mẹ - Sức khoẻ dồi dào - Đôi lứa yêu nhau - Càng thêm nồng ấm - Các em bé nhỏ - Học giỏi chăm ngoan - Chúc Tết mọi người.

- Năm mới hoan hỉ - Gặp nhiều niềm vui.

- 1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp. 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin. 1 cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. 1 sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. 1 chút hờn ghen cho yêu thương toả sáng. 1 trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung.

- Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý. Hứng cho tròn An khang. Chúc năm mới Bình an. Cả nhà đều Sung túc.

- Mừng 2020 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

Lời chúc Tết tặng bố mẹ

- Bố mẹ ơi, năm mới đang về trên khắp phố phường, con chúc bố mẹ của con năm mới thật nhiều sức khỏe, mãi là chỗ dựa tinh thần của con bố mẹ nhé.

- Con kính chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng 'tươi trẻ' như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, chị em chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của bố mẹ.

Hãy gửi những lời chúc thật ý nghĩa để nói lên những suy nghĩ của mình với bố mẹ, và để bố mẹ thêm vui nhân dịp Tết đến xuân về bạn nhé.

- Mẹ kính yêu của con, bao năm nay mẹ vất vả ngược xuôi nuôi anh em chúng con nên người, con chưa đền đáp được công ơn trời bể của mẹ. Con chúc mẹ của con có thật nhiều sức khỏe.

- Tết Canh Tý năm nay, con chúc bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thương này.

- Một mùa xuân nữa đã đến rồi bố mẹ ơi! Cảm ơn bố và mẹ vì những điều giản dị mà trong suốt một năm qua con đã không nhận ra… Con không chúc bố, mẹ trẻ khỏe đẹp đâu vì con biết sinh, lão, bệnh, tử đâu thể nào tránh được. Con chỉ mong bố, mẹ luôn sống vui vẻ, thanh thản, bớt lo toan, ít muộn phiền để bố mẹ có thể sống mãi với chúng con.

- Gửi bố xa nhớ, Tết năm nay con không về đón Tết cùng bố chắc bố buồn lắm. Con xin lỗi vì đã không thể về bên bố được, bố đừng buồn bố nhé, hoàn thành xong công việc con sẽ về bên bố. Con chúc bố mạnh khỏe, kiếm được nhiều tiền ạ.

- Một năm mới nữa lại đến rồi, thời gian càng trôi nhanh thì lưng mẹ càng thêm còng, tóc bố thêm sợi bạc và vì vậy tình thương của anh chị em chúng con dành cho bố mẹ lại càng thêm dày. Tết đến, xuân về, con gửi đến bố mẹ ngàn lời yêu thương trìu mến, kính chúc bố mẹ thêm nhiều hạnh phúc, sống vui sống khỏe. Tết này con sẽ về bên bố mẹ để thấy rằng cuộc sống còn thú vị lắm, còn có những cái Tết luôn ngập tràn yêu thương. Cầu mong cho bố mẹ sống lâu hơn với các con các cháu. Chúc mừng năm mới!

- Nhân dịp năm hết Tết đến, con xin chúc bố mẹ và gia đình mình có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong công việc. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm bố mẹ thất vọng, gắng ra trường kiếm được công việc thật tốt bù đắp hàng chục năm trời công nuôi dưỡng của bố mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ vừa là người mẹ hiền, lại là người cha nghiêm khắc của chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nhọc nhằn từ cuộc sống của mẹ. Giờ chúng con đã lớn nhưng mỗi đứa một phương, mẹ lại cặm cụi sống một mình. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn bình yên và hạnh phúc. Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Năm hết Tết đến, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Mẹ ơi, con chỉ nói với mẹ một điều: con yêu mẹ nhiều nhiều lắm.

- Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và mãi ở bên chúng con.

- Con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và mong muốn sẽ được ở bên bố mẹ.

- Lại một cái Tết đến mà con không được ở bên mẹ, ở nơi đất khách quê người mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và mẹ mau về với chị em con mẹ nhé.

- Bố à, Tết này con ước gì sức khỏe của bố sẽ trở lại như xưa để con và bố có thể cùng nhau đi chúc Tết. Bố hãy cố gắng lên bố nhé, mẹ và chúng con luôn ở bên bố.

- Hãy luôn là điểm tựa của con, bố mẹ nhé.

- Mạnh khỏe - Vui vẻ… đó là tất cả những gì con sẽ cố gắng cho gia đình mình.

- Hãy để con được ôm bố mẹ và gửi ngàn vạn lời chúc tuyệt vời nhất tới bố mẹ.

- Chúc cha mẹ một năm mới đầy sức khỏe và hạnh phúc.

- Con sẽ chăm chỉ học tập hơn trong năm mới này. Bởi con biết đó là điều khiến bố mẹ hạnh phúc nhất.

Lời chúc Tết hay, lãng mạn cho các cặp đôi

Lời chúc Tết cho bạn gái

- Em hãy quên hết mọi âu lo mỗi khi ở trong vòng tay anh. Mong rằng năm mới này sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp và khoảnh khắc ngọt ngào của hai ta.

- Từng đêm suy nghĩ của anh đều hướng về em. Từng giây trái tim anh đều thổn thức vì em. Ở bên em, mỗi khoảnh khắc trong đời anh đều mới mẻ. Năm mới tốt lành, tình yêu của anh!

- Năm mới này, chúc em có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, anh yêu em!

- Đây là quà năm mới anh dành cho em: Trái tim anh được gói bằng tình yêu anh dành cho em. Anh hy vọng em sẽ trân trọng nó nhiều năm về sau!

- Từ khi yêu em, năm mới nào với anh cũng chỉ có tình yêu và sự lãng mạn. Anh mong chờ thêm một năm tuyệt vời nữa được ở bên em!

- Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy toàn bộ cuộc sống tương lai của anh. Mong sao em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé, em yêu.

- Em thật xinh đẹp, giống như tác phẩm tuyệt nhất mà ông trời đã tạo ra trên đời. Anh thật may mắn vì có em trong đời. Chúc em năm mới mọi điều tốt đẹp, tình yêu của anh!

- Nụ cười ngọt ngào của em khiến anh quên đi vết thương sâu sắc nhất và nỗi buồn khổ sở nhất. Em chính là lý do tại sao năm mới lại tuyệt vời như vậy. Năm mới mạnh khỏe, bình an em nhé.

- Nếu có ba điều ước, điều thứ nhất anh muốn mãi mãi được ở bên em, điều thứ hai anh muốn mãi mãi yêu em, điều thứ ba là mãi mãi được em yêu. Chúc em năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, em yêu!

- Trong năm mới này, anh hứa rằng sẽ để nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em, luôn ủng hộ em, nắm tay em thật chặt và cùng em vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống.

- Năm mới chính là thời điểm để chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Đó là thời gian để quên đi ký ức đau buồn và lưu giữ những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của anh là có em ở bên. Chúc em năm mới hạnh phúc, luôn xinh đẹp, rạng ngời.

- Năm mới đã đến, anh chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, luôn là một cô gái dịu dàng, tài giỏi trong mắt anh và mọi người xung quanh. Hãy nhớ là anh mãi bên cạnh em, cùng sẻ chia với em mọi buồn vui trong cuộc sống.

Lời chúc Tết cho bạn trai

- Chúc anh yêu một năm mới với thật nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới... Chúc anh mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ, còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp về tụi mình.

- Anh yêu, anh có biết không năm qua là năm hạnh phúc nhất với em vì em đã có người mình yêu. Cho dù năm mới này hay là năm mới tiếp theo, anh hãy để em được yêu và bên anh nhé. Cám ơn anh vì đã yêu em.

- Những năm trước em đều ước ao có một chàng trai xuất hiện và yêu em bằng cả trái tim. Đây là năm đầu tiên em không cần ước điều đó nữa vì em đã có anh!

- Em luôn dành cho anh trọn vẹn tình yêu thương trong trái tim. Chúc mừng năm mới. Em yêu anh nhiều.

- Chúc anh năm mới nhiều may mắn, thành công.

- Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ tin sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Trong thế giới hàng tỉ, hàng tỉ người, làm sao biết được ai là người mình muốn ở bên suốt quãng đời còn lại? Nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời em, bỗng nhiên, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Anh chính là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu. Mong rằng mỗi năm mới đến đều có anh ở bên em!

- Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em. Năm mới em chúc cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thủa ban đầu luôn cháy bỏng anh nhé!

- Một ngọn nến sẽ tan chảy và ngọn lửa sẽ tắt dần, nhưng tình yêu em dành cho anh thì sẽ luôn cháy mãi - từ năm nay cho đến nhiều năm sau.

