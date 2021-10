Trường chuẩn quốc gia: Gặp khó trong việc giữ chuẩn

(Báo Quảng Ngãi)- Trường chuẩn quốc gia (CQG) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc xây dựng trường chuẩn đã khó, nhưng để giữ được chuẩn thì càng khó khăn hơn.

Các trường học ở miền núi đang nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn và giữ chuẩn quốc gia.

Nhiều trường học bị rớt chuẩn

Những năm qua, Quảng Ngãi đã nỗ lực xây dựng trường CQG. Nhiều địa phương sớm cán đích trong việc xây dựng trường CQG, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Tại huyện Nghĩa Hành, Trường Tiểu học thị trấn Chợ Chùa đạt CQG từ năm 2000. Việc xây dựng trường CQG đã giúp nhà trường củng cố về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đảm bảo trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là một trong những trường có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu trong giáo dục tiểu học của tỉnh.

Cô và trò Trường Tiểu học thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) thi đua dạy tốt, học tốt. (ảnh chụp sáng 4/10/2021) Cùng với Trường Tiểu học thị trấn Chợ Chùa, nhiều trường học ở huyện Nghĩa Hành cũng đã nỗ lực xây dựng trường CQG. Nhờ vậy, Nghĩa Hành là một trong số những địa phương sớm cán đích xây dựng trường CQG. Năm 2018, huyện có 100% trường đạt CQG. Đến đầu năm học 2021-2022, Quảng Ngãi có hơn 50% trường mầm non, trên 81% trường tiểu học, 88% trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh còn 94 trường chưa đề nghị kiểm tra, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Trong đó, nhiều địa phương có trường không giữ được chuẩn sau khi tự đánh giá, như TP.Quảng Ngãi có 23 trường, huyện Nghĩa Hành 21 trường, Tư Nghĩa 17 trường... Tuy nhiên, hiện nay toàn huyện có đến 21 trường không giữ được chuẩn sau khi tự đánh giá. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Hành Cao Bá Thành cho biết, huyện đang thực hiện lộ trình đánh giá ngoài và công nhận lại trường đạt CQG ở ba bậc học. Theo lộ trình, trong năm 2021, huyện phấn đấu kiểm tra, đánh giá lại và đạt 22 trường CQG. Trong đó bậc THCS 7/12 trường, bậc tiểu học 7/13 trường và bậc mầm non 8/12 trường.

Thành phố Quảng Ngãi là địa phương có số lượng trường không giữ CQG cao nhất tỉnh sau khi tự đánh giá lại, với 23 trường. Lý giải về điều này, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Kiểm cho rằng, nhiều trường học trên địa bàn thành phố chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp ở các trường trung tâm còn cao; tình trạng thiếu giáo viên luôn diễn ra... Đây là những rào cản trong việc xây dựng trường chuẩn và giữ chuẩn của địa phương.

Tăng cường đầu tư

Tại huyện Mộ Đức, ngành GD&ĐT huyện xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021 - 2022 là củng cố, tăng cường về cơ sở vật chất, đảm bảo cho các trường đạt chuẩn và giữ được tỷ lệ trường đã đạt CQG. Hiện nay, huyện Mộ Đức có 39/42 trường đạt CQG, trong đó đã có 30 trường được kiểm tra đánh giá lại lần 2. Trong thời gian tới, Mộ Đức tiếp tục đánh giá lại đối với 9 trường học còn lại. Riêng 3 trường học chưa đạt chuẩn, địa phương tiếp tục đăng ký xây dựng trường chuẩn, phấn đấu đến năm 2025 tất cả trường học trên địa bàn huyện đạt CQG.

Tiết học trải nghiệm của các cháu Trường Mầm non Đức Chánh (Mộ Đức). (Ảnh chụp cuối năm học 2020-2021) Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mộ Đức Hoàng Triệu Nghĩa, công nhận trường đạt CQG nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực đảm bảo cho các cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đối với 3 trường chưa được công nhận đạt CQG, huyện triển khai đầu tư mới toàn bộ phòng học, nhà hiệu bộ, tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh... với tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng, để sớm đạt tiêu chí trường chuẩn. Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mộ Đức Hoàng Triệu Nghĩa, công nhận trường đạt CQG nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực đảm bảo cho các cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đối với 3 trường chưa được công nhận đạt CQG, huyện triển khai đầu tư mới toàn bộ phòng học, nhà hiệu bộ, tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh... với tổng kinh phí 16,5 tỷ đồng, để sớm đạt tiêu chí trường chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Kiểm thì cho biết, thành phố kiên quyết trong việc tuyển sinh đầu cấp nhằm cải thiện sĩ số học sinh/lớp, nhất là ở các trường trọng điểm; đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên.

UBND TP.Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt CQG đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, thành phố đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025, có 100% trường mầm non, tiểu học, THCS được công nhận đạt kiểm định chất lượng và đạt CQG, trong đó có 10% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, có 100% trường mầm non, tiểu học, THCS được công nhận đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 30% trường đạt CQG mức độ 2.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG