BSR tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Hoa Sen

(Baoquangngai.vn) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Trà Bồng tổ chức khánh thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Mầm non Hoa Sen ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng.

Công trình Trường Mầm non Hoa Sen nằm trong chương trình an sinh xã hội (ASXH) năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là nhà tài trợ. Công trình nhà 2 tầng, 4 phòng học với khu vệ sinh khép kín, tổng diện tích xây dựng trên 312m2. Công trình được khởi công vào tháng 3/2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp năm học mới 2021 - 2022. Tổng giá trị công trình là 5 tỷ đồng từ nguồn ASXH do BSR tài trợ.

Đại diện BSR và lãnh đạo huyện Trà Bồng thực hiện nghi thức khánh thành công trình

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Chánh Văn phòng BSR Bùi Xuân Dương hy vọng việc đưa công trình vào sử dụng sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và mong muốn nhà trường sử dụng công trình đúng mục đích, hết công năng và luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết để tạo ra môi trường giảng dạy tốt nhất cho các em.

Các em học sinh đã được học trong ngôi trường mới, khang trang, sạch sẽ do BSR tài trợ

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen Lê Thị Hiếu cho biết, trước kia, Trường Mầm non Hoa Sen có 4 điểm trường, trong đó có 1 điểm chính cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, 3 điểm còn lại được xây dựng từ lâu, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Bắt đầu năm học mới 2021 - 2022, nhà trường đưa điểm trường do BSR tài trợ vào sử dụng, phục vụ việc dạy và học cho 125 học sinh ở độ tuổi từ 3 đến 5.

Năm 2021, BSR đã tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 35 tỷ đồng. Về chương trình ASXH, hàng năm Công ty cũng trích khoảng 40 tỷ đồng để tài trợ các chương trình ASXH trên cả nước, trong đó tài trợ xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen với kinh phí 5 tỷ đồng.

KH.NGUYÊN