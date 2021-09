Thêm 6 huyện, thị xã dạy học trực tiếp từ ngày 4/10

(Baoquangngai.vn)- Sở GD-ĐT vừa có thông báo thời gian dạy học trực tiếp tại các địa phương. Cụ thể là, các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ tiến hành tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4/10/2021.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục ở 6 huyện là Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ và Mộ Đức tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch tại Công văn số 1606 ngày 16/9 của Sở GD-ĐT.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ tiến hành tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4/10. Riêng bậc học mầm non dạy học trực tiếp từ ngày 11/10/2021.

Với các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Quảng Ngãi tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10. Bậc học mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 18/10/2021. Các trường học trên địa bàn xã Nghĩa An tiếp tục dạy học trực tuyến, trừ bậc mầm non đến khi có thông báo mới.

Với các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Quảng Ngãi sẽ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10, trừ bậc mầm non.

Trước khi đón học sinh trở lại trường học tập, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và ngành Y tế.

Lưu ý phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, thực hiện phương châm “an toàn thì mới học, học thì phải an toàn”.

Bố trí người đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên trước khi vào lớp, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh không tụ tập đông người trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Với các trường học hiện đang được làm khu cách ly y tế tập trung, tiếp tục dạy học trực tuyến cho đến khi được bàn giao lại cho trường.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU