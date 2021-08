Nữ sinh Việt giành giải Ba quốc tế Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 50

Bức thư gửi cho em bé gái được sinh ra trong tâm dịch của em Đào Anh Thư, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Ba, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50.

Em Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức) Thông tin được Văn phòng Quốc tế UPU thông báo tại phiên toàn thể bế mạc Đại hội Liên minh Bưu chính lần thứ 27 tại Abidjan (Bờ Biển Ngà) tối ngày 27/8/2021. Thông tin được Văn phòng Quốc tế UPU thông báo tại phiên toàn thể bế mạc Đại hội Liên minh Bưu chính lần thứ 27 tại Abidjan (Bờ Biển Ngà) tối ngày 27/8/2021.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 có chủ đề “Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19” (tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the Covid-19 pandemic).

Chủ nhân của bức thư đoạt giải Ba quốc tế, em Đào Anh Thư đã lựa chọn ý tưởng em bé được sinh ra ngay trong khu cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư khi mẹ đang điều trị Covid. Bức thư là lời thủ thỉ kể chuyện của người chị với cô em gái bé bỏng vừa được sinh ra trong đại dịch với lời văn chân thành, xúc động; qua đó, những khó khăn, vất vả cũng như sự đóng góp, hy sinh của đội ngũ các y, bác sĩ Việt Nam trên tuyến đầu chống dịch được thể hiện một cách chân thực và rõ nét, ánh lên sự tự hào về những gì quốc gia đã và đang làm được để vượt lên thách thức của đại dịch Covid-19.

Với thông điệp rõ ràng, cách trình bày logic, hợp lý, ghi lại những trải nghiệm thực tế, bức thư đã mang về cho Việt Nam một trong ba giải cao nhất của Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, nối dài thành tích của quốc gia trong năm thứ 33 tham gia. Đây là lần thứ 16, học sinh Việt Nam đạt giải quốc tế tại cuộc thi này.

Giải Nhất quốc tế thuộc về em Nubaysha Islam (nữ, 14 tuổi) đến từ Bangladesh với bức thư xúc động gửi cho em gái, kể về sự khó khăn mà gia đình mình đang phải đối mặt trong đại dịch và động viên cô em gái bé nhỏ không bao giờ được đánh mất niềm tin, hy vọng dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Giải Nhì quốc tế trao tặng cho bức thư gửi đến bà ngoại của em Bruno Ivanovski (nam, 14 tuổi) đến từ Bắc Macedonia, kể về tâm trạng và nỗi nhớ bà da diết trong suốt thời gian gần 1 năm trời không được gặp bà do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, UPU cũng trao năm giải Khuyến khích cho các em học sinh đến từ Belarus, Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya.

Cuộc thi Viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức từ năm 1971 dành cho thanh thiếu niên từ 9-15 tuổi trên toàn thế giới với các chủ đề khác nhau về môi trường, xã hội, các vấn đề nóng trong cuộc sống,... Đây là lần thứ 33 cuộc thi được Bộ Thông tin và Truyền Thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức tại Việt Nam. Trong hơn 30 năm tham gia, Việt Nam đã đạt được hai giải Nhất, hai giải Nhì, sáu giải Ba và năm giải Khuyến khích.

Theo THÁI LINH/Nhandan.vn