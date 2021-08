Trong năm học mới 2021-2022, với bối cảnh dịch bệnh phức tạp, cơ sở giáo dục mầm non sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non, mà tập trung phối hợp phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ "thời gian vàng" trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Ảnh minh hoạ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh với nhiều khó khăn, giáo dục mầm non đã thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đạt nhiều kết quả tốt. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh với nhiều khó khăn, giáo dục mầm non đã thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đạt nhiều kết quả tốt.

Ngày 18/8, báo cáo tổng kết năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trên 5 triệu trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước được bảo đảm an toàn, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao, trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng vào lớp 1 bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; chế độ, chính sách cho trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quy hoạch, sắp xếp, phát triển mạng lưới trường lớp được thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Năm học 2020-2021, toàn quốc có 15.480 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, 21.236 điểm trường lẻ. So với năm học trước tăng 19 trường, giảm 2.724 điểm trường lẻ…

Năm học 2021-2022 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bậc mầm non sẽ tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Bá Minh khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh, cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non, mà tập trung phối hợp phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ "thời gian vàng" trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Đồng thời, trong năm học mới sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cần khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của các cơ sở, hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng, tránh nguy cơ rất lớn đối với giáo dục mầm non là tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở mầm non giải thể…

Theo HOA LÊ/Nhandan.vn