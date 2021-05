Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý châu Á-TBD

Đây là lần đầu tiên một học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương.

Các em học sinh thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo Tối 23/5, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương (APhO) năm 2021. Theo đó, cả 8/8 học sinh đều đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen. Tối 23/5, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương (APhO) năm 2021. Theo đó, cả 8/8 học sinh đều đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen.

Hai học sinh đoạt Huy chương Vàng là Nguyễn Mạnh Quân và Trần Quang Vinh (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam). Trong đó, em Nguyễn Mạnh Quân đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen. Đây là lần đầu tiên một học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia APhO.

Huy chương Bạc thuộc về em Bùi Thanh Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Ba Huy chương Đồng thuộc về các em: Nguyễn Trọng Thuận (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lê Minh Hoàng (học sinh lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Hoàng Nam (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội).

Hai học sinh được nhận Bằng khen là: Trang Đào Công Minh (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đắc Tiến (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức. Theo kế hoạch, kỳ APhO này được tổ chức vào năm 2020 nhưng do đại dịch COVID-19 nên đã được chuyển sang năm nay. Để bảo đảm an toàn cho những người tham dự, kỳ thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự APhO năm nay có 23 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 181 thí sinh, trong đó có 5 đoàn khách với 37 thí sinh.

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác tổ chức thi trực tuyến APhO 2021 của đoàn Việt Nam vẫn diễn ra chu đáo, nghiêm túc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ ngày 16/5-24/5/2021. Kỳ thi được giám sát trực tiếp của hai giám sát viên Đài Loan và của camera dưới chế độ thời gian thực. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai theo quy định của ngành Y tế.

Ban Tổ chức APhO 2021 sẽ tổ chức Lễ bế mạc kỳ thi theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ 12 giờ ngày 24/5/2021. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự Lễ bế mạc theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

