Chủ động ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(Báo Quảng Ngãi)- Dự kiến trong tháng 3 này, Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, kỳ thi cơ bản vẫn giữ ổn định. Vì vậy, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thành chương trình năm học, vừa ôn tập kiến thức cho học sinh để sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Học sinh Trường THPT số 1 Đức Phổ (TX.Đức Phổ) vừa học, vừa ôn tập để đảm bảo kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tại Trường THPT số 2 Tư Nghĩa, bắt đầu vào học kỳ II, nhà trường đã tăng tiết để vừa dạy học đảm bảo chương trình, vừa ôn tập cho học sinh. Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức thi tiếp cận kỳ thi tốt nghiệp THPT ít nhất 3 lần để học sinh làm quen, tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức. Qua đó, nhà trường kiểm tra quá trình học và ôn thi của học sinh để có định hướng ôn tập phù hợp, kịp thời lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh yếu và nâng cao cho học sinh khá, giỏi.

Em Võ Nguyễn Quỳnh Diễm, lớp 12A6, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa (Tư Nghĩa) cho hay: “Ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm tra học kỳ I, em đã bắt tay vào ôn thi tốt nghiệp THPT. Em thường xuyên luyện đề và xem các video bài giảng trên mạng, in nhiều đề ra để luyện. Mỗi buổi chiều không có tiết học, chúng em tổ chức học theo nhóm để tăng hiệu quả học tập”. Còn em Nguyễn My Na, lớp 12A8, Trường THPT số 1 Đức Phổ (TX.Đức Phổ) cũng luôn trong tư thế chủ động vừa học vừa ôn thi tốt nghiệp. Hiện Na đã hoàn thành chương trình lớp 12. Em khai thác trên mạng và tài liệu do các thầy, cô giáo của trường cung cấp để luyện thi...

Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không chỉ bị tác động bởi tình hình dịch Covid-19, mà còn chịu ảnh hưởng từ năm học lớp 11. Vì vậy, các em có phần thiệt thòi hơn so với những khóa trước. Vì vậy Bộ GD&ĐT đã định hướng nội dung đề thi phải gắn với hoạt động dạy và học trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời gắn với chuẩn đầu ra chương trình phổ thông.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Trường THPT số 1 Đức Phổ đã đưa ra các phương án ôn tập phù hợp. Theo Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Đức Phổ Lương Công Dũng, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh theo 2 phương án: Trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát sẽ vừa dạy học chương trình chính khóa, vừa cho học sinh đăng ký tổ hợp môn thi tốt nghiệp để biên chế lại lớp và phụ đạo cho các em. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập trực tuyến và thực hiện kiểm tra đánh giá nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho học sinh.

