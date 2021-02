Học sinh nghỉ Tết từ ngày 4.2.2021

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 4.2.2021.

Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố tiếp tục phát sinh, tỉnh thống nhất cho học sinh nghỉ học từ ngày 4.2.2021 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), sớm hơn 4 ngày so với thời gian do Sở GD&ĐT ban hành. Việc đi học trở lại sau kỳ nghỉ theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Học sinh nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp. Trước đó, Sở GD&ĐT đã cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, từ ngày 8 - 16.2.2021 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Đối với cán bộ, nhân viên, giáo viên nghỉ Tết 7 ngày theo quy định chung.

A.KIỀU