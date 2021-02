Gương sáng để noi theo

(Báo Quảng Ngãi)- Câu chuyện về một cô học trò nghèo ở Trường THPT chuyên Lê Khiết vừa đoạt giải Nhì môn Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển chọn học sinh cấp quốc gia, năm học 2020 - 2021 là bài học quý đối với các em học sinh và là lời sẻ chia, trân quý về tình thầy trò đáng để chúng ta suy ngẫm. Đó là em Đinh Thị Huyền Trang, lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Nhà của Trang ở xóm 7, thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Thật cảm động khi biết rõ về gia cảnh của cô học trò nghèo, bố làm phụ hồ, mẹ làm công nhân, thu nhập của cả hai chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Do vậy, việc trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình và lo cho Trang ăn học thường "thiếu trước hụt sau". Trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng của gia đình Trang chẳng có gì đáng giá, ngay cả bộ bàn ghế tiếp khách cũng chẳng có, thế nhưng cả gia đình đều cảm thấy vui và ấm lòng khi Trang học giỏi, đó là động lực để tất cả cùng cố gắng. Trong suốt 12 năm học, điểm trung bình tất cả các môn của Trang luôn đạt từ 9,0 trở lên. Ông Đinh Tiên Dư (51 tuổi, ba của Trang) phấn khởi cho biết: "Vợ chồng tôi vừa dành dụm mua cho Trang cái laptop, dự định đã lâu mà giờ mới mua được, tội nghiệp con bé, nhà nghèo nên thiệt thòi hơn so với các bạn".