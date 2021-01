Dạy học lấy học sinh làm trung tâm

(Báo Quảng Ngãi)- Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường mầm non. Thay vì dạy học một chiều theo kiểu “cô nói, trẻ nghe”, thì với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên tạo điều kiện để trẻ chủ động khám phá, sáng tạo.

Tạo môi trường cho trẻ khám phá

Trong giờ hoạt động âm nhạc của lớp lá 2, Trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Quảng Ngãi), dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bé thỏa sức thể hiện năng khiếu. Bé làm ca sĩ, bé làm nhạc công, các bé thích thú khi được hoá thân vào nhân vật mình chọn. Không chỉ các lớp học nhiều màu sắc, Trường Mầm non Hoa Hồng còn xây dựng môi trường bên ngoài thân thiện, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Giờ hoạt động âm nhạc của các bé lớp lá 2, Trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Quảng Ngãi). Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Nguyễn Thị Thu Diễm cho biết: Trường đã xây dựng các góc vui chơi mới nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục mọi lúc, mọi nơi như góc thư viện, khu vui chơi cát, nước, khu phát triển vận động, khu vực khám phá cây xanh... Qua 5 năm triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", diện mạo trường đã có những đổi thay đáng kể. Khuôn viên ngoài lớp học rợp bóng cây xanh, thảm cỏ, đồ chơi phong phú, tạo điều kiện cho trẻ hòa mình vào thiên nhiên, tự do khám phá và phát triển vận động.

Tại Trường Mầm non 17 tháng 3 (Sơn Hà), đã xây dựng mô hình nhà sàn mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào Hrê. Trong mỗi tiết học, giáo viên thường hướng dẫn trẻ tìm hiểu, khám phá các bộ phận ngôi nhà, tên gọi, công dụng, các đồ dùng, vật dụng sinh hoạt, lao động... Ngoài việc tạo không gian cho trẻ trải nghiệm, khám phá môi trường tự nhiên, qua mô hình này còn giáo dục cho trẻ về cội nguồn, thêm yêu quê hương...

Nâng cao chất lượng giảng dạy

Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT) Phạm Thị Thanh Hà cho biết: Qua 5 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", các trường đã có những thay đổi tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư xây dựng, mua sắm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ. Nhiều giáo viên đã sáng tạo, chủ động trong việc lập kế hoạch dạy học, lựa chọn chủ đề, tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động học và chơi phù hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế ở trường lớp. Phụ huynh học sinh cũng phối hợp tốt hơn với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ... “Qua thực hiện phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo nền tảng tốt để trẻ vững tin bước vào lớp 1", bà Hà nhận định.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương dạy học lấy trẻ làm trung tâm vẫn còn gặp khó ở những điểm trường có diện tích nhỏ; một số giáo viên khi tổ chức hoạt động còn mang tính áp đặt, chưa phát huy hết khả năng tự lập của trẻ... Trong thời gian tới, các trường cần tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, các trường cần thực hiện tốt phong trào làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho trẻ.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN