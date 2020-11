Những người gieo hạt niềm tin- Kỳ 1: Thanh trong, nghĩa tình

Đùm bọc học trò trong gian khó Ở Trường Mầm non Trà Bùi (Trà Bồng), những phần cơm của các cháu nhà nghèo gói trong túi ni lông hay cái cà mèn cũ kỹ kèm xíu muối rang. Những em may mắn có thêm vài miếng thịt kho. Thấy các cháu ăn những miếng cơm khô khan, các cô giáo đã vận động phụ huynh mang theo rau rừng để nấu canh bổ sung bữa trưa cho trẻ. Thế nhưng, trong mấy tuần qua, do ảnh hưởng của mưa bão nên rau rừng cũng trở nên khan hiếm. Các cô giáo phải trích tiền lương để mua mì tôm nấu canh thay rau rừng. Mỗi khi có quần áo cũ, các cô giáo và hiệu trưởng giặt sạch và xếp ngay ngắn. Khi nào các con mặc quần áo rách đi học hay mùa mưa không có áo ấm là giáo viên tắm rửa cho các cháu sạch sẽ và thay những bộ quần áo tinh tươm hơn.