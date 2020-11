Nhiều điểm trường chưa thể đón học sinh đến lớp

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 2.11, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức cho học sinh (HS) đi học trở lại. Tuy nhiên, một số điểm trường vẫn chưa đảm bảo an toàn để đón HS.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT, toàn ngành thiệt hại hơn 192 tỷ đồng do bão số 9. Trong đó, cơ quan Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở thiệt hại 33,6 tỷ đồng; khối phòng GD&ĐT thiệt hại gần 158,6 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, Hội Cha mẹ HS và HS THPT tham gia cùng các trường dọn vệ sinh, sửa chữa hư hỏng nhỏ để đảm bảo an toàn trước khi đón HS trở lại lớp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, một số điểm trường vẫn chưa đảm bảo an toàn.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Trang (Ba Tơ) bị tốc mái điểm chính cơ sở tiểu học, nên dự kiến tuần sau mới hoạt động trở lại.

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn Trịnh Thị Phương Linh cho biết: Ngành giáo dục huyện Bình Sơn thiệt hại khoảng 33 tỷ đồng do bão số 9. Hiện các trường trên địa bàn huyện đã cơ bản khắc phục những thiệt hại nhỏ và đã tổ chức dạy học trở lại. Riêng điểm trường Vĩnh An, thuộc Trường Mẫu giáo Bình Thạnh bị tốc mái hoàn toàn chưa khắc phục được. Phòng GD&ĐT đã làm việc với trường để có phương án khắc phục. Dự kiến ngày 4.11, nhà trường sẽ tổ chức đón HS đi học trở lại. Ngoài ra, điểm An Cường của Trường Tiểu học số 1 Bình Hải có 6 lớp bị sập và tốc mái tôn. Điểm trường này cách xa điểm chính, nên sáng 2.11, nhà trường tổ chức họp phụ huynh lấy ý kiến để đưa các em đến điểm chính học.

Huyện Minh Long có 15 trường bị thiệt hại, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Các trường chủ yếu bị tốc mái và những thiệt hại nhẹ nên đã cơ bản khắc phục để đón HS. Riêng Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và THCS Long Môn bị tốc mái khu nhà ở của HS bán trú. Huyện đội đã hỗ trợ nhà trường chuyển HS bán trú qua ở nhà văn hóa thôn. Sáng 2.11, giao thông đã thông tuyến, nên giáo viên và học sinh đã đến trường để dạy và học.

Ngành giáo dục TX.Đức Phổ thiệt hại gần 9,3 tỷ đồng. Các trường học trên địa bàn huyện đã cơ bản khắc phục những thiệt hại nhỏ, đảm bảo cho hoạt động dạy và học. Dù vậy, đến thời điểm này, một số trường mầm non chưa thể đón trẻ như mầm non Phổ Vinh, Phổ Phong, Phổ Nhơn. “Các trường này do chưa có điện, nên giáo viên không thể vệ sinh trường, lớp học và không có nước để vệ sinh cho trẻ. Đối với những trường bị tốc mái, ngành có phương án khắc phục cuốn chiếu lợp lại từng phòng; đồng thời sắp xếp các phòng chức năng, phòng bộ môn, đảm bảo việc học cho HS”, Trưởng phòng GD&ĐT TX.Đức Phổ Phan Bường cho hay.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi, 100% trường học bị ảnh hưởng do bão số 9, trong đó 70% trường học bị thiệt hại nặng. Sáng 2.11, có 76/77 trường tổ chức dạy học theo quy định. Còn Trường Mầm non Tịnh khê và điểm trường Ân Phú của Trường Mầm non Tịnh An vẫn chưa đảm bảo an toàn để đón trẻ.

Ngoài ra, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi có 6 trường mầm non chưa thể tổ chức bán trú do hệ thống điện, nước chưa hoạt động ổn định. Bậc tiểu học có 5 trường phải tổ chức dạy học một buổi/ngày, do một số phòng học chưa đảm bảo và phải di dời HS điểm lẻ về điểm chính. Một số trường tiểu học chưa tổ chức bán trú.

Phòng GD&ĐT thành phố đã kiến nghị UBND TP.Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ kinh phí để các trường kịp thời khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và HS.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG