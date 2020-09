Hào hứng với chương trình lớp 1 mới

Thiếu sách giáo khoa lớp 1 Dù bước vào năm học 2020 - 2021 hơn 3 tuần, nhưng nhiều phụ huynh có con học lớp 1 vẫn đang loay hoay đi tìm sách giáo khoa (SGK) vì đang xảy ra tình trạng hết hàng, khan hiếm. Đơn cử như anh T.H.K, có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Tịnh Phong (Sơn Tịnh), dù đã đến nhiều nhà sách trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, nhưng vẫn không thể tìm mua đầy đủ SGK cho con. Anh K cho biết: "Trước khi vào năm học mới, nhà trường có đưa danh mục các loại SGK để phụ huynh mua. Nhưng vì không nắm rõ thông tin, nên tôi không nhờ giáo viên đặt mua sách. Nhiều ngày qua, tôi đi khắp nơi mà chỗ thì còn vài cuốn, chỗ không bán SGK lớp 1. Đến giờ, con tôi vẫn chưa có đủ sách để học". Được biết, Trường Tiểu học Tịnh Phong hiện còn 24 HS thiếu một số đầu sách và trường đang liên hệ Công ty CP Sách thiết bị Quảng Ngãi nhập về. Theo thông tin từ nhiều nhà sách lớn trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, vì sự không đồng nhất trong việc lựa chọn SGK giữa các trường, nên từ vài tháng trước, các đơn vị chỉ nhập SGK với số lượng ít, vì không biết nhu cầu cụ thể. Anh Trần Quốc Hưng - Quản lý Nhà sách Gia Lai - CTC Quảng Ngãi cho hay: Hiện nay, mỗi ngày vẫn còn từ 10 - 15 phụ huynh đến tìm mua SGK cho con, nhưng nhà sách hiện chỉ còn vài cuốn sách Toán, Tiếng Việt của bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống". Việc lớp 1 có đến 5 bộ SGK, mà mỗi trường lại lựa chọn sách khác nhau, nên nhà sách không dám nhập số lượng nhiều. Giám đốc Công ty CP Sách thiết bị Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Vân cho rằng, sau khi các trường hoàn thành việc chọn sách và gửi số lượng đầu sách về Sở GD&ĐT, Sở sẽ thống kê gửi lên Bộ GD&ĐT và Bộ sẽ chuyển đến các nhà xuất bản. Trên cơ sở đó, các nhà xuất bản sẽ tổ chức in ấn với số lượng theo nhu cầu của từng tỉnh. Do đó, Nhà xuất bản Giáo dục chỉ in theo số lượng thống kê của từng tỉnh và dự trữ có hạn để tránh tồn kho. Nếu phụ huynh có nhu cầu thì có thể liên hệ với công ty để thống kê số lượng và đặt sách từ các đầu mối ở những tỉnh, thành khác chuyển về. HIỀN THU