Trên 50% thí sinh bỏ thi Đánh giá năng lực

Theo số đăng ký sẽ có hơn 53.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 tại 4 địa phương, tuy nhiên số thực tế đi thi sáng nay chỉ chiếm tỉ lệ 44,56% với khoảng trên 23.000 em.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) tổ chức sáng nay (30/8) chỉ 44,56% thí sinh dự thi, tương ứng với hơn 55% bỏ thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức đã đồng loạt diễn ra tại 4 địa phương: TP HCM, Khánh Hoà, Bến Tre, An Giang. Theo ĐHQG TPHCM, tại TPHCM có tỉ lệ dự thi cao nhất với hơn 19.900 thí sinh thi (chiếm 45,67%). Trong khi đó tại An Giang tỉ lệ dự thi thấp nhất chỉ có 1.045 thí sinh đi thi, tưng đương hơn 60% thí sinh bỏ thi.

Ông Chính cho biết “việc có nhiều thí sinh bỏ thi cũng được chúng tôi dự đoán bởi có nhiều lý do”. Theo ông lý giải, một trong các lý do chính là tình dịch bệnh năm nay nên thí sinh vẫn có tâm lý e ngại nên bỏ thi.

Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay được tổ chức sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có kết quả. Nhiều thí sinh nắm chắc phần đậu vào trường đã đăng ký nên không thi nữa. Ngoài ra, còn 1 lý do nữa là nhiều em đã trúng tuyển học bạ, trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng nên bỏ thi.

Một phòng thi vắng khá nhiều thí sinh

Dù số lượng thí sinh dự thi giảm mạnh, tuy nhiên ông Chính đánh giá với hơn 23.000 em dự thi hôm nay cho thấy đây là những thí sinh thực sự có nguyện vọng vào ĐH thông qua kỳ thi đánh giá này.

Năm nay các trường thành viên ĐHQG TPHCM dành đến 40-50% chỉ tiêu để xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL nhưng với số lượng thí sinh thi này các trường vẫn đủ khả năng sàn lọc đầu vào.

Ông Chính cũng chia sẻ, dự kiến sau khi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tốt đẹp, ĐHQG TPHCM sẽ công bố thời gian tổ chức thi đợt 2 kỳ thi ĐGNL dành cho 6.000 thí sinh dự thi tại cụm Đà Nẵng.

Ngoài ra, hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi tại TPHCM đang sống hoặc đã đến vùng dịch trong vòng 14 ngày hoặc đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội cũng sẽ thi đợt 2.

