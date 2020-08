Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2): Phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc

(Báo Quảng Ngãi)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) sẽ tổ chức từ ngày 2 - 4.9. Sở GD&ĐT hiện đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái xoay quanh nội dung này.

PV: Xin ông cho biết, số lượng thí sinh (TS) và điểm thi trong đợt 2 này ở tỉnh ta như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Thái: Kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2), toàn tỉnh có 392 TS dự thi tại 2 điểm thi là: Trường THPT Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi), với 352 TS và Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi), với 36 TS của các đơn vị giáo dục trong tỉnh, 4 TS từ Đà Nẵng chuyển về. Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng đã làm hồ sơ gửi Hội đồng thi TP.Đà Nẵng 2 TS.

PV: Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Quảng Ngãi đã triển khai những nội dung gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Thái: Bộ GD&ĐT yêu cầu công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) vẫn thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/BGDĐT ngày 26.5.2020. Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tổ hợp Khoa học tự nhiên và Tổ hợp Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó, dễ tương đương với đề đợt 1, nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các TS.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả TS và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi; đảm bảo an ninh, thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Vì vậy, tỉnh ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho TS và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi giống như đợt 1.

Đối với điểm thi tại Trường THPT Sơn Mỹ, Sở GD&ĐT vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi đã chuẩn bị trong đợt 1. Tỉnh điều động 10 cán bộ thường trực; 59 cán bộ coi thi, giám sát; 8 cán bộ, chiến sĩ công an và 9 nhân viên phục vụ, y tế cho cả 2 điểm thi. Tất cả cán bộ coi thi được cử từ nơi khác về. Tỉnh cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cử lực lượng thanh tra về Quảng Ngãi thanh tra công tác chấm thi.

PV: Làm thế nào để tạo điều kiện cho các TS được công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2 kịp thời gian để xét tuyển đại học, cao đẳng?

Ông Nguyễn Ngọc Thái: Việc tổ chức chấm thi đợt 2 được Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 14.9 và ngày 16.9 công bố kết quả thi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS hoàn thành chậm nhất vào ngày 25.9. Công tác nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, được thực hiện từ ngày 16.9 đến chậm nhất ngày 30.9.2020.

Tuy nhiên, Hội đồng thi Quảng Ngãi có ít TS, nên Sở GD&ĐT dự kiến sẽ hoàn thành thời gian chấm thi sớm hơn. Cụ thể, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị kế hoạch sao in đề thi từng buổi, đưa đề thi đến điểm thi từng buổi và thu bài thi về cũng từng buổi thi. Quảng Ngãi cũng đề xuất với Bộ GD&ĐT cho phép triển khai ngay công tác chấm thi. Sau khi thi xong môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi sẽ thu bài và tổ làm phách bắt tay ngay vào việc rọc phách, đánh phách. Đội ngũ chấm thi sẽ chấm bài thi trong ngày hôm sau. Như vậy, Quảng Ngãi dự kiến sẽ kết thúc khâu chấm thi sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho các TS đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 Sáng 2.9, họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi; buổi chiều TS đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Sáng 3.9, TS thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều thi Toán (90 phút). Sáng 4.9, thi bài thi tổ hợp (mỗi môn 50 phút) và chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

