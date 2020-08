Đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường

(Báo Quảng Ngãi)- Kể từ ngày 24.8, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đang dọn vệ sinh trường lớp, phun thuốc tiêu độc khử trùng để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch

Đối với các cơ sở giáo dục thì việc phòng, chống dịch đã không còn xa lạ. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên và ngành y tế. Theo đó, trước ngày tựu trường, 100% đơn vị trường học sẽ phun thuốc tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cho thầy và trò.

Nhóm trẻ tư thục Bảo Châu (Bình Sơn) tăng cường các hoạt động vui chơi cho trẻ.

Tại Trường Tiểu học Phổ An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho con em khi đi học trở lại. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổ An Võ Kỳ cho hay: “Nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, phối hợp với Trạm Y tế xã phun thuốc tiêu độc khử trùng; đồng thời tự trang bị một số dụng cụ y tế như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn... Trong tuần đầu tiên học sinh trở lại lớp, nhà trường sẽ đo thân nhiệt và nhắc nhở các em thường xuyên rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho bản thân và tập thể”.

Các trường học cũng chia thời gian tựu trường của từng khối lớp ra các ngày khác nhau nhằm thực hiện giãn cách ngay trong trường học. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng chỉ đạo các đơn vị trường học chỉ bố trí cho học sinh đầu cấp và lớp phó, lớp trưởng các lớp còn lại tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Cẩn thận khi đưa trẻ đến lớp

Đến thời điểm này, các nhóm trẻ tư thục đã hoạt động trở lại, góp phần giải quyết nhu cầu của người lao động tại địa phương và các KCN.

Nhóm trẻ tư thục Bảo Châu, xã Bình Trị (Bình Sơn) có quy mô 3 phòng học, với khoảng 30- 50 trẻ, từ 15 - 48 tháng tuổi. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở luôn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Theo bà Phạm Thị Kim Nga, chủ cơ sở Bảo Châu, ngay sau khi UBND tỉnh có văn bản nới lỏng giãn cách xã hội, các cô giáo đã vệ sinh phòng học, dụng cụ, đồ dùng dạy học để đón trẻ. Nếu như trước dịch, số trẻ nuôi dạy tại đây lên đến 50 cháu, thì giờ còn dưới 30 cháu. Riêng những trẻ có biểu hiện ho, sốt thì cơ sở sẽ không nhận, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu còn lại.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thùy - chủ nhóm trẻ tư thục Mỹ Thùy (TP.Quảng Ngãi) cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng đón trẻ trở lại từ ngày 1.9. Các cháu sẽ được bố trí sinh hoạt có giãn cách, sử dụng các đồ dùng cá nhân riêng biệt. Tất cả các đồ dùng trong sinh hoạt sẽ được khử trùng. Cơ sở cũng thông báo cho phụ huynh kiểm tra sức khỏe của con trước khi đưa đến lớp. Các cô giáo đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh và chế độ dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ”.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG