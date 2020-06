Xây dựng bể bơi và dạy bơi trong trường học: Phòng tránh đuối nước cho trẻ em

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, một số trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng bể bơi và dạy bơi cho học sinh (HS). Đây là giải pháp hiệu quả trong việc phòng, tránh đuối nước cho trẻ em.

Học bơi và rèn luyện kỹ năng sống

Mùa hè năm nay, Trường THCS Đức Chánh (Mộ Đức) sẽ tổ chức các lớp dạy bơi an toàn và kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho HS. Đây là khóa học giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và đặc biệt là phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Hiệu trưởng Trường THCS Đức Chánh Nguyễn Thị Sen cho biết: Vừa qua, nhà trường đã đưa vào sử dụng bể bơi thông minh, gồm một bể bơi với kích thước 6m x 11m x 1,2m, có mái vòm và phòng thay đồ. Bể bơi được xây dựng với tổng kinh phí 850 triệu đồng, từ sự hỗ trợ của Quỹ Cộng đồng phòng, tránh thiên tai và vốn đối ứng của huyện.

Do đó, dịp hè này nhà trường sẽ bắt đầu dạy các khóa bơi cho khoảng 680 HS ở 4 khối lớp, gồm các nội dung như kỹ năng bơi sấp, bơi ngửa, kỹ năng sống sót và cứu hộ... Đây là hoạt động thiết thực, an toàn cho HS trong những ngày hè.

Một tiết học bơi tại Trường Mầm non - Tiểu học Việt - Úc (TP.Quảng Ngãi).

“Nhà tôi có hai cháu học ở Trường THCS Đức Chánh. Trước đây, khi trường chưa có bể bơi, hè nào tôi cũng đưa các cháu đến các bể bơi cộng đồng để học bơi. Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, các bể bơi lại đông, nên việc học bơi không hiệu quả. Hè này, trường đã có hồ bơi, các cháu rất phấn khởi. Việc cho trẻ em học bơi có rất nhiều lợi ích, không chỉ phòng tránh đuối nước, mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, giúp các cháu phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng”, chị Huỳnh Thị Vân, một phụ huynh chia sẻ.

Không chỉ dạy bơi an toàn và các kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho HS bậc THPT hay THCS, một số trường cũng đã xây dựng bể bơi để phục vụ cho việc dạy và học cho các em HS ở bậc mầm non như Trường Mầm non - Tiểu học Việt - Úc, Trường Quốc tế IEC (TP.Quảng Ngãi).

Dẫn chúng tôi tham quan bể bơi của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Mầm non - Tiểu học Việt Úc Đào Thị Thiên Hương chia sẻ: Nhà trường đã đầu tư xây dựng bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế với hai hồ bơi dành cho các cháu từ 24 tháng tuổi đến độ tuổi tiểu học. Bể bơi được đưa vào sử dụng từ tháng 9.2018. Môn bơi lội được đưa vào các tiết học chính tại trường.

Cần nhân rộng mô hình

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 16 bể bơi trong trường học, trong đó có 8 bể cố định và 8 bể lắp ghép. Các bể bơi trong trường học đã hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học bơi của HS. Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường có bể bơi phải giám sát chặt chẽ HS trong mỗi giờ học bơi. Cùng với đó, nhà trường phải đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS, giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng về phòng, tránh đuối nước.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đỗ Tiến Tân nhận định: Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em tử vong do đuối nước là do các em không biết bơi. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em ở tỉnh ta biết bơi ở mức thấp. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều sông, suối có độ dốc cao, nước chảy xiết và có nhiều địa phương gần biển.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý hoạt động của con em trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. “Vì thế, việc hỗ trợ kinh phí của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành liên quan để xây bể bơi, dạy bơi cho HS là giải pháp tích cực, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, nhất là đuối nước trong học sinh”, ông Tân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: VŨ YẾN