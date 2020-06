Tiếp sức cho học trò nghèo

(Báo Quảng Ngãi)- Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhiều học trò nghèo ở xã Bình Trung (Bình Sơn) vẫn cần cù, chăm ngoan, học giỏi. Sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể đã động viên, tiếp thêm niềm tin cho học trò, góp phần xây dựng phong trào học tập của địa phương ngày càng vững mạnh.

Vượt khó học giỏi

Em Huỳnh Nguyễn Xuân An, ở thôn Đông Thuận không có cha. Một mình mẹ em phải làm đủ nghề để nuôi An ăn học. Thương mẹ cực khổ, ngày qua ngày, An luôn cố gắng học tập thật giỏi. Hiện An đang học lớp 7, Trường THCS Bình Trung. Từ khi đi học đến nay, An luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Đặc biệt năm lớp 6 vừa qua, An đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp huyện.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Trung Trịnh Thị Vân (bên trái) đến nhà thăm hỏi em Huỳnh Nguyễn Xuân An.

An chia sẻ: “Mẹ con em chưa có nhà riêng nên ở chung với gia đình cậu ruột. Mẹ em làm công nhân may rất vất vả, thường hay tăng ca. Bây giờ em còn nhỏ không thể san sẻ khó khăn với mẹ. Em chỉ cố gắng học thật giỏi, để sau này có công việc ổn định, kiếm tiền chăm sóc mẹ”.

Hoàn cảnh của cháu Lê Phương Khang, ở thôn Phú Lễ 2 cũng rất khó khăn. Mẹ bỏ nhà đi lúc cháu mới 8 tuổi, còn em gái Khang chỉ mới 3 tuổi... Thương cha đi làm thuê cực nhọc, nên Khang thay cha chăm sóc em gái và tự giác học tập. “Giờ Khang đang học lớp 6 Trường THCS Bình Trung. Cháu rất ngoan. Ngoài thời gian học trên lớp, cháu Khang luôn ý thức làm bài tập, học bài ở nhà để tôi yên tâm làm việc”, anh Lê Phương Trà, cha cháu Khang tâm sự.

An và Khang là hai trong tám trường hợp được Hội LHPN xã Bình Trung chọn hỗ trợ trong mô hình “Tiếp sức đến trường” năm 2020. Hằng tháng, Hội LHPN xã đến từng nhà thăm hỏi, trò chuyện và trao 150.000 đồng để động viên các cháu học tập. Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Tiếp sức đến trường” đã chia sẻ, giúp đỡ 40 hoàn cảnh học sinh khó khăn có thành tích trong học tập.

Gầy dựng phong trào khuyến học

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Trung Trịnh Thị Vân cho biết: “Hội LHPN xã có gần 2.400 hội viên. Hằng tháng, mỗi hội viên đóng góp 1.000 đồng để gây quỹ giúp đỡ cho học trò nghèo. Góp ít thành nhiều, chúng tôi mong rằng sẽ kịp thời sẻ chia, động viên để các cháu không cảm thấy lẻ loi, mặc cảm bởi hoàn cảnh khó khăn của mình và cố gắng vươn lên trong học tập”.

Để tiếp sức cho phong trào học tập, hằng năm, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trung đều trích tiền ủng hộ từ 1 - 5 triệu đồng để Hội Khuyến học xã phát thưởng cho học sinh. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã còn vận động con em xa quê thành đạt ủng hộ vào Quỹ Khuyến học của xã với số tiền khoảng 13 triệu đồng/năm. Mỗi năm, xã dùng quỹ trao thưởng cho khoảng 35 học sinh giỏi, mỗi suất từ 200 - 300 nghìn đồng.

Những người đóng góp vào quỹ khuyến học thường xuyên như: Ông Bùi Văn Bảo, hiện sống ở TP.Hồ Chí Minh ủng hộ bình quân 5 triệu đồng/năm, hay chị Hoàng Ngọc Thanh Thúy, ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) đóng góp 6 triệu đồng/năm... Đặc biệt, em Nguyễn Văn Hồng Anh, hiện là sinh viên năm ba Trường Đại học Y Dược Huế cũng đã tặng 1,5 triệu đồng từ phần thưởng "Sinh viên 5 tốt" của mình cho học trò nghèo ở quê...

Xã Bình Trung còn có 7 dòng họ hiếu học; trong đó, có 5 dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập". Các dòng họ đều có quỹ. Đặc biệt, hai dòng họ có quỹ hơn 100 triệu đồng là họ Bùi - Chí Hòa, Trần - Tiên Đào. Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bình Trung Huỳnh Thị Ry cho biết: “Hiện xã có hơn 1.800 gia đình học tập. Sắp tới, xã Bình Trung sẽ được công nhận "Đơn vị học tập". Sự chung tay của các cấp, đoàn thể, tấm lòng con em xa quê... sẽ là nguồn động viên to lớn để phong trào học tập tại địa phương vững mạnh hơn”.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG