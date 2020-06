Nhiều trường đại học tuyển sinh bằng xét học bạ

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa tuyển sinh năm 2020, nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng đã chọn xét tuyển bằng học bạ và xem đây là một trong những phương thức xét tuyển chính.

Giải pháp an toàn

Xét học bạ được xem là giải pháp an toàn, hiệu quả để tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Em Trịnh Lan Vy, lớp 12C1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, bộc bạch: “Vì gia đình khó khăn, nên em chọn học nghề để sớm có việc làm. Em chọn phương thức xét học bạ để được vào Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất, với mong muốn có cơ hội đi xuất khẩu lao động”.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tư vấn tuyển sinh năm 2020 tại trường để thuận lợi giải đáp thắc mắc cho thí sinh.

Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Tài chính - Kế toán, TS.Phạm Hoài Nam cho biết: “Nhà trường sẽ xét tuyển thẳng học sinh lớp 12 trường chuyên; xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Trong đó, xét học bạ bằng hai phương thức khác nhau, đó là tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) và phương thức xét tuyển tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12. Nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 16,5 điểm là các em đã có cơ hội trúng tuyển. Thí sinh nộp học bạ càng sớm, thì mức độ cạnh tranh sẽ càng ít và khả năng trúng tuyển càng cao”.

Riêng những em có năng lực thường chọn thêm phương án thi tuyển để có cơ hội học ở những trường tốp trên. Chị T.N, có con học tại Trường THPT chuyên Lê Khiết, chia sẻ: “Mình nghĩ việc các con chọn nhiều phương thức xét tuyển khác nhau sẽ tăng cơ hội trúng tuyển và học ngành nghề mình yêu thích, thay vì chọn quá nhiều nguyện vọng. Mình khuyên con nên xét học bạ lẫn thi tuyển để vừa tạo sự an toàn khi xét học bạ và có cơ hội trúng tuyển vào các trường tốp trên khi thi tuyển”.

Tăng tính tự chủ

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay được thay đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù ngành GD&ĐT quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc để các trường ĐH, CĐ có thể sử dụng kết quả đó để tuyển sinh, nhưng các trường vẫn lo ngại vì một bài kiểm tra không thể đánh giá hết năng lực của học sinh. Vì vậy, phần lớn các trường chuyên nghiệp quyết định đưa phương thức xét tuyển học bạ là một trong các phương thức tuyển sinh chính.

Năm nay, Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi xét tuyển 270 chỉ tiêu và có 3 phương thức xét tuyển. Phương thức thứ nhất, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12. Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phương thức thứ ba là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trưởng phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi, TS.Nguyễn Văn Cường cho hay:“Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhằm để xét tốt nghiệp. Vì vậy, các trường vừa sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vừa xét học bạ làm phương thức chính để tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh...”.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng có 4 phương thức tuyển sinh. Trong đó, xét tuyển bằng học bạ là một trong 2 phương thức tuyển sinh chính của trường. “Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trong tương lai theo Luật Giáo dục mới thì chỉ có mỗi ngành sư phạm mầm non là được đào tạo CĐ, còn lại tất cả là ĐH. Đối với CĐ sư phạm mầm non chỉ xét tuyển học lực loại khá trở lên. Còn ĐH thì học lực lớp 12 phải là loại giỏi. Nếu như các em không đủ điều kiện về học bạ, như học lực trung bình thì các em phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là do Bộ GD&ĐT quy định”, Trưởng ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Võ Duy Quân thông tin.

