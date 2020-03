Sức lan tỏa từ một phong trào

(Báo Quảng Ngãi)- Giáo dục để hình thành nét văn hóa nơi công cộng trong mỗi cá nhân là một vấn đề khó. Nhưng khi đã có việc làm hay, thiết thực và ý nghĩa, thì tự thân mỗi người tham gia sẽ hình thành nên nét đẹp này và sẽ tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng. “Xếp hàng đón con” tại các trường học giờ tan trường là một trong những phong trào như thế.

Từ một phong trào ý nghĩa

Phong trào này bắt đầu từ các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh, khi đoàn thanh niên phối hợp với công an và các trường học xây dựng mô hình “xếp hàng đón con” giờ tan trường. Từ đó, cảnh tượng nhốn nháo, chen lấn trước cổng trường trong mỗi buổi tan học ở những địa phương này không còn nữa. Thay vào đó là sự trật tự, thông thoáng, văn minh. Ở phía trước cổng trường, tình trạng ùn tắc giao thông cũng không còn, vì phụ huynh không ai bảo ai, tất cả đều tự giác xếp hàng đón con.

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc (Tư Nghĩa) xếp hàng đón con giờ tan trường.

Nét đẹp trên đã nhanh chóng lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Một số trường học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng phối hợp cùng với đoàn thanh niên xã, phường tổ chức lập kế hoạch triển khai thực hiện. Như tại Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc (Tư Nghĩa), do nằm gần khu dân cư, đường tỉnh và trường mầm non, nên trước đây mỗi giờ tan trường, phụ huynh hay chen lấn để đến gần cổng trường đón con. Điều này tạo nên cảnh tượng lộn xộn trước cổng trường. Từ khi đoàn thanh niên phối hợp với công an xã và nhà trường triển khai phong trào “xếp hàng đón con”, cảnh tượng trên không còn nữa. Chỉ sau vài ngày triển khai, các bậc phụ huynh đã tự giác thực hiện. Vì thế, cổng trường trở nên thông thoáng và rất trật tự.

Bí thư Đoàn xã Nghĩa Kỳ Huỳnh Quốc Hoàng cho biết: “Việc triển khai phong trào này rất hiệu quả và nhanh chóng tạo được sự đồng thuận của phụ huynh. Đoàn viên, lực lượng công an xã cùng với nhà trường chỉ hướng dẫn một hai buổi đầu. Sau đó, phụ huynh đã tự ý thức và thực hiện xếp hàng rất nghiêm túc”.

Cần nhân rộng mô hình

Ở TP.Quảng Ngãi, một số trường đã lên kế hoạch triển khai phong trào trên. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, trong giờ tan trường, phụ huynh xếp hàng đều tăm tắp hai bên đường để chờ đón con. Nhờ vậy, cảnh học sinh đi hàng ngang gây cản trở giao thông không còn nữa.

Cha mẹ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của con cái. Nếu người lớn biết tuân thủ những quy tắc nơi công cộng sẽ là tấm gương và là bài học hiệu quả nhất đối với con mình. Thiết nghĩ, các trường đóng tại địa bàn có mật độ phương tiện lưu thông cao như: Trần Quốc Tuấn, Lê Khiết, Võ Nguyên Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo... cần sớm triển khai phong trào này, nhằm tránh ùn tắc giao thông, tạo cảnh quan thông thoáng trong mỗi buổi tan trường.

Giáo dục ý thức về văn hóa nơi công cộng, trong đó văn hóa tham gia giao thông ở mỗi con người không phải là một sớm một chiều có thể làm được, nếu như chúng ta không có giải pháp và tạo sự đồng thuận từ phía người tham gia. Từ mô hình “xếp hàng đón con” được triển khai ở vài địa phương, nay đã lan tỏa khắp cả nước, góp phần giải quyết một "bài toán khó", tồn tại trong thời gian dài ở các địa phương và trường học.

