Trang bị kiến thức phòng, chống dịch cho trẻ

(Báo Quảng Ngãi)- Sở GD&ĐT vừa có công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.2020 để phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, các bậc phụ huynh, cùng ngành giáo dục đẩy mạnh việc trang bị kiến thức cho học sinh, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù Quảng Ngãi vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm dịch bệnh, nhưng tâm lý các bậc phụ huynh đều lo lắng khi cho con trở lại trường. Để giảm bớt sự lo ngại, các bậc phụ huynh đã chuẩn bị cho con các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch bệnh.

Chị Cao Thị Huyền My, ở tổ 4, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn các con sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay khô.

Chị Cao Thị Huyền My, ở phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ: “Tôi có hai con nhỏ ở bậc mầm non, nên rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh. Thời gian qua, tôi đã hướng dẫn các con làm theo một số khuyến cáo của ngành y tế để đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi vệ sinh, che tay lại khi hắt hơi... Mỗi cháu đều được trang bị sẵn dung dịch sát khuẩn khô và tôi hướng dẫn cách sử dụng để con tự bảo vệ mình”.

"Ngành giáo dục đã sớm có những chỉ đạo sát với tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19. Ngành đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nghiêm túc thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan về thực hiện phòng, chống dịch; phối hợp với phụ huynh trong việc theo dõi và kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện cảm, ho, sốt...". Giám đốc Sở GD&ĐT ĐỖ VĂN PHU Còn chị Võ Thị Mai Nhung, phụ huynh của cháu Nguyễn Mai Khôi, lớp 1D, Trường Tiểu học Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), cũng đã trang bị cho con cách tự bảo vệ mình: “Vì con còn nhỏ, nên tôi chỉ hướng dẫn các con những việc cơ bản và thường xuyên nhắc nhở để hình thành thói quen. Đây là cách để tôi đồng hành cùng nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, bé Trương Cao Thảo Nhi, lớp lá 1, Trường Mầm non Bình Minh (TP.Quảng Ngãi), luôn được mẹ hướng dẫn những việc cơ bản cần làm để bảo vệ bản thân. “Ở nhà mẹ nhắc con đi ra đường phải đeo khẩu trang, khi chơi với bạn thì phải rửa tay, khi hắc hơi thì phải lấy tay che miệng... Con sẽ thường xuyên làm những điều mẹ đã dặn”, bé Nhi nói.

Trong thời gian nghỉ học, nhiều phụ huynh còn dành thời gian để củng cố kiến thức cơ bản cho con và chú trọng rèn luyện cho con phương pháp tự học. Bé Nguyễn Mai Khôi thổ lộ: “Những ngày nghỉ học, mẹ dạy con học Toán, tiếng Việt và Mỹ thuật. Ngoài ra, mẹ còn hướng dẫn con cách rửa tay và đeo khẩu trang. Mẹ vừa làm vừa hướng dẫn nên con thấy rất dễ nhớ”.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ huynh cần nhắc nhở con giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Học sinh cần hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. Đối với trẻ mầm non, các bậc phụ huynh cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ tại nhà, đo thân nhiệt cho trẻ để kịp thời đưa đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe; đồng thời thường xuyên vệ sinh đồ dùng cá nhân, tránh cho trẻ đến những nơi đông người...

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG