Bộ Giáo dục - Đào tạo: Địa phương không có dịch có thể cho đi học trở lại

(Baoquangngai.vn)- Ngày 13/2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký ngày 13/2 nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho người học và giúp nhà trường có thời gian chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch, thời gian qua hầu hết các tỉnh, thành phố đã cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên (gọi chung là học sinh) nghỉ học đến ngày 16/2. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đã chủ động điều chỉnh lịch học của sinh viên sau Tết nguyên đán.

Sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn của Bộ Y tế (Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 và Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế), tiếp theo công văn ngày 7/2, bây giờ Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

Ảnh minh họa. Nguồn internet

- Giám đốc Sở GD-ĐT, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nhân lực y tế cho trường học; bố trí đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường; thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường học.

- Đối với các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh (nước sạch và xà phòng), hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh Covid-19, giúp cho học sinh biết cách phòng bệnh.

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, ngoài yêu cầu trên, tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có các biện pháp phòng bệnh cho học sinh; trường hợp nhiễm bệnh đã được tiến hành cách ly và không phát sinh ca mới thực hiện như khuyến cáo của Bộ Y tế.

