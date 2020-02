Bộ GD-ĐT xin Thủ tướng cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch corona

Chiều 1-2, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch corona.

Công văn Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) gửi Thủ tướng Chính phủ nêu: trước tình hình dịch bệnh do virus corona tiếp tục diễn biến phức tạp, để bảo đảm sức khỏe cho người học, cán bộ, giáo viên, Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là địa phương do Thủ tướng công bố dịch (trước tiên theo quyết định số 173/QĐ-TTg là 3 địa phương: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, THCS, THPT tạm thời nghỉ học từ ngày 3-2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa công bố dịch, Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh,thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của sở GD-ĐT và sở y tế.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Ban chỉ đạo đã thường xuyên báo cáo, liên hệ với Ban Chỉ đạo quốc gia, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) để thu thập thông tin về diễn biến của dịch bệnh, kịp thời có biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch trong toàn ngành.

Bộ GD- ĐT đã thiết lập hệ thống thông tin thường xuyên với lãnh đạo của 63 sở GD-ĐT, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong cả nước để trao đổi thông tin và có biện pháp xử lý kịp thời về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong toàn ngành.

Đến thời điểm này, một số trường ĐH đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học từ 1-2 tuần để phòng, chống dịch corona. TP Cần Thơ cũng đã có quyết định cho học sinh nghỉ 1 tuần để phòng tránh corona.

Theo Báo Tuổi trẻ