Hiện nay, cả nước thiếu khoảng 43.700 giáo viên mầm non. Vì thế, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương quan tâm, tuyển dụng đủ số giáo viên này theo lộ trình, đặc biệt là trong số biên chế giáo viên giao cho các địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, bộ đã phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất và Chính phủ đã phê duyệt 20.300 biên chế giáo viên mầm non. Số biên chế này đang giao cho 14 tỉnh có dân số cơ học tăng và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Bộ GD-ĐT yêu cầu các tỉnh cần sử dụng số biên chế này đúng đối tượng. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các tỉnh ưu tiên, tăng cường tuyển dụng giáo viên mầm non theo chế độ đặc cách với các giáo viên đang diện hợp đồng mà Chính phủ đã hướng dẫn.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, cả nước thiếu khoảng 43.700 giáo viên mầm non. Vì thế, bộ yêu cầu các địa phương quan tâm, tuyển dụng đủ số giáo viên này theo lộ trình, đặc biệt là trong số biên chế giáo viên giao cho các địa phương.

“Tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở các địa phương có khu công nghiệp phát triển mạnh, tăng dân số cơ học; các thành phố lớn, số trẻ tăng nhanh dẫn đến không đủ cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc, từ đó phụ huynh phải gửi con ở các cơ sở tự phát dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Các địa phương cần quan tâm bố trí đủ đất để xây dựng các nhà trẻ tại các khu vực này”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế với giáo viên mầm non vì hiện tại đang thiếu nhiều. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở tư thục độc lập, không đảm bảo dễ dẫn đến mất an toàn cho trẻ hoặc bạo hành trẻ.

Theo LÂM NGUYÊN/SGGPO