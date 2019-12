Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh

(Baoquangngai.vn) – Chiều 23.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ GDTH (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài, lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các trường TH và đông đảo giáo viên dạy lớp 1.



Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ GDTH Thái Văn Tài truyền đạt những nội dung, chương trình GDPT 2018, trọng tậm là chương trình đối với cấp TH; các giải pháp triển khai chương trình; hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phương pháp dạy học khi bước vào thực hiện chương trình từ năm học 2020 - 2021.



Chương trình GDPT năm 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục TH, THCS, THPT. Trong đó, cấp TH có 10 môn học và 1 hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1). Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần.

Vụ trưởng Vụ GDTH (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài truyền đạt các nội dung về Chương trình.

Nội dung hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề. Học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.



So với chương trình hiện hành, chương trình GDPT 2018 có ít hơn môn học do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong chương trình có thêm 2 môn học mới là Ngoại ngữ; Tin học và Công nghệ. Học sinh học 2 buổi/ngày, do đó số tiết học đều tăng lên.



Tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình. Sở GD&ĐT đã cử 943 cán bộ quản lý, giáo viên, tổ trưởng chuyên môn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn.



Khó khăn hiện nay là còn thiếu giáo viên, cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý. Một số huyện miền núi tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày thấp, thiếu phòng chức năng, phòng chuyên môn.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chương trình; đề nghị tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chia sẻ với những khó khăn của ngành, đồng thời khẳng định, các cấp chính quyền sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đề xuất bổ sung đội ngũ giáo viên, chuẩn bị tốt nhất để triển khai chương trình.



Đồng chí mong các thầy cô giáo sẵn sàng tâm thế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuy duy sáng tạo, nhất là trong khâu chọn sách giáo khoa. Hiệu trưởng các trường luôn là những người truyền cảm hứng cho giáo viên. Tin tưởng, kỳ vọng chương trình sẽ triển khai thành công.

Tin, ảnh: A.KIỀU-Đ.TƯƠI