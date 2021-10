Trạm 2 Cảnh sát biển: Nỗ lực Thi đua Quyết thắng

(Báo Quảng Ngãi)- Là đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Lý Sơn, Trạm 2 Cảnh sát biển (CSB), thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, đã nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Một trong những nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh của Trạm 2 CSB là công tác hậu cần, tăng gia sản xuất. Hơn nữa, đóng quân trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, điều kiện thời tiết, khí hậu bất thường, việc đảm bảo nguồn rau quả tươi sống cho bếp ăn là nhiệm vụ quan trọng được đơn vị quan tâm thực hiện. Do đó, đơn vị chủ động cải tạo đất tăng gia và khu chăn nuôi, bảo đảm tự túc khoảng trên 79% rau xanh và thực phẩm tươi.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển tăng gia sản xuất các loại rau cho đơn vị. Đại úy Lưu Thành Chung - Trạm trưởng Trạm 2 CSB cho biết, vườn tăng gia của đơn vị chỉ rộng gần 40m2, nhưng luôn xanh tốt với các loại rau quả như rau muống, mồng tơi, cà, bí, mướp; đồng thời duy trì nuôi đàn gà, vịt, để đảm bảo cung cấp thực phẩm tươi sống cho bếp ăn... Từ nguồn rau, thịt tăng gia, đơn vị đảm bảo cung cấp thực phẩm theo quy định quy ra tiền đạt 1 triệu đồng/người/năm. Việc này còn góp phần cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Năm 2021, Trạm 2 CSB đã hưởng ứng và triển khai nhiều phong trào thi đua cao điểm do các cấp phát động. Trong đó, tập trung thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức nhiều đợt lực lượng trinh sát bám nắm địa bàn; tiến hành điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn, khu vực biển Lý Sơn. Cùng với đó là kết hợp tuyên truyền pháp luật; tăng cường cán bộ tham gia nhiệm vụ trên tàu CSB thực hiện nhiệm vụ dài ngày. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã tiến hành tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ, giữ vững an ninh, an toàn trên biển.

Ngoài ra, Trạm 2 CSB phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển với Tàu CSB 9002 tiến hành tuyên truyền xua đuổi 55 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đơn vị trực tiếp tiếp nhận 1 trường hợp tai nạn hàng hải trong bão số 5 và phối hợp các lực lượng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý.

Thực hiện công tác xây dựng thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn đóng quân, công tác dân vận luôn được đơn vị quan tâm thường xuyên. Trạm 2 CSB đã phối hợp với Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Quỹ Thiện Tâm, Huyện đoàn Lý Sơn tặng hơn 20 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lý Sơn, với trị giá gần 20 triệu đồng. Riêng đơn vị tổ chức thăm hỏi và tặng 11 suất quà, trị giá 4,5 triệu đồng cho các gia đình trong các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Huyện đoàn Lý Sơn tham gia các hoạt động trồng cây xanh; hoạt động tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh”; giúp đỡ người dân thu hoạch hành, tỏi do mưa bão...

Theo Đại úy Lưu Thành Chung, khi tình hình dịch Covid-19 phức tạp, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia chống dịch Covid-19 cùng với địa phương. Đặc biệt là tăng cường ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển; trao sản phẩm tăng gia giúp đỡ nhân dân những ngày cách ly xã hội...

Bài, ảnh: BẢO LỘC