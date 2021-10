NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN Ông Nguyễn Bốn (72 tuổi) ở thôn An Thổ, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) bồi hồi nhớ lại ký ức về tàu không số. "Vào đêm 26/11/1966, đó là đêm đón con tàu không số mang mật danh C41 cập vào bờ biển thôn An Thổ”, ông Bốn mở đầu câu chuyện. Khi đó, ông Bốn là du kích địa phương. Ông cùng 9 đồng chí được phân công nhiệm vụ canh gác, quan sát trên bãi biển An Thổ. Lúc tàu C41 cập bến là 2 giờ sáng. Ông Bốn cùng các chiến sĩ du kích địa phương và 15 chiến sĩ trên tàu nhanh chóng vận chuyển vũ khí, thuốc men đưa vào hầm cất giấu. “Đêm đó mưa to, gió lớn nên các thuyền viên trên tàu C41 khó bắt tín hiệu, cập bờ chậm trễ. Ngay sau khi tàu thả neo, chúng tôi dốc toàn bộ sức lực vận chuyển vũ khí song vẫn không thể đưa hết lên bờ. Trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, đoàn đưa được khoảng 2/3 vũ khí vào nơi cất giấu an toàn”, ông Bốn nhớ lại. Khoảng hơn 4 giờ sáng, phát hiện ngoài khơi có tàu địch hoạt động, cấp ủy chi bộ và thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh quyết định hủy tàu. Các thủy thủ được lệnh bơi vào bờ, còn thuyền trưởng Thạnh và máy trưởng Phan Nhạn ở lại châm ngòi nổ rồi rút sau. Sau khi lên bờ nhận thấy kích nổ trên tàu vẫn chưa phát nổ nên thuyền phó Dương Văn Lộc và thủy thủ Trần Nhợ cùng bơi ra kiểm tra. Song, vừa ra tới mé nước thì tàu C41 phát nổ làm rung chuyển mặt biển, mảnh sắt thân tàu văng xa, sức công phá của thuốc nổ quá mạnh làm 2 đồng chí và 3 du kích địa phương hy sinh. Còn 13 chiến sĩ thủy thủ của tàu C41 được quân và dân địa phương đưa về nơi che giấu an toàn. Trước khi cho nổ tàu, số vũ khí còn lại trên tàu được thả xuống biển. Khoảng 1 tháng sau, du kích địa phương đóng giả làm ngư dân đánh bắt trên biển để vớt số vũ khí này lên. Ông Nguyễn Xinh (80 tuổi), ở thôn An Thổ, năm ấy là một trong những người được đơn vị giao thực hiện nhiệm vụ này. Ông Xinh kể: “Trên thuyền tôi có 5 đồng chí. Tất cả đều biết bơi. Ban ngày chúng tôi đã lặn xuống biển để quan sát, xác định vũ khí. Đến đêm kéo số vũ khí lên bờ đưa vào hầm bí mật”. Vừa làm nhiệm vụ vừa tránh tầm ngắm của địch nên việc vớt vũ khí kéo dài hơn 1 tháng. Khi toàn bộ vũ khí được đưa đến điểm an toàn, lực lượng du kích địa phương khẩn trương vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.