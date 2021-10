Bộ đội Lý Sơn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng với các lực lượng trên điạ bàn huyện để giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đầu tháng 10/2021, trên địa bàn huyện Lý Sơn đã có mưa to, rất to, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Một số trường học bị ngập nước, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, đổ ngã, đặc biệt là hơn 300 ha hành tím bị ngập sâu trong nước.

Giúp người dân thu hoạch hành tím bị ngập.

Trong những ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân giúp dân khắc phục. Cụ thể là thu hoạch một số diện tích hành tím bị ngập sâu trong nước ở thôn Đông; khai thông cống rãnh tiêu thoát nước cho 5 trường học; đồng thời gia cố một số điểm có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân, trường học trên địa bàn.

Trồng lại cây xanh bị ngã sau bão số 5 và số 6.

Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện Lý Sơn Hồ Ngọc Hiên cho biết, trong 2 ngày (9 - 10/10), đơn vị tiếp tục rà soát lại tình hình để tiếp tục tăng cường công tác giúp dân khắc phục nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân.

Trước đó, trong bão số 5 và 6 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp dân chằng chống lại nhà cửa, lợp lại nhà cho người dân sau khi bão đi qua và trồng lại cây xanh bi nghiêng, đổ sau bão.

Tin,ảnh: PV