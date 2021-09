Thắm tình quân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản của người dân bão số 5 gây ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã dầm mưa, đội gió giúp dân thu hoạch nông sản, di dời dân đến nơi ở an toàn...

Giúp dân thu hoạch nông sản

Sáng 12/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã phối hợp với lực lượng tình nguyện ở địa phương tổ chức kéo hai lồng bè nuôi cá của người dân tại cửa Lở, xã Đức Lợi (Mộ Đức) bị bão đánh dạt ra biển. Trung tá Cao Chánh Vỹ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết, mưa lớn nên việc cứu bè cá của người dân gặp khó khăn. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng đã kéo được 2 trong số 3 lồng bè của người dân vào bờ. Còn bè cá đã trôi xa ra biển phải nhờ lực lượng của tỉnh hỗ trợ. Chiều cùng ngày, đơn vị đã huy động 8 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nông dân xã Đức Chánh thu hoạch lúa bị ngập nước.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp người dân xã Đức Minh (Mộ Đức) thu hoạch lúa bị ngập nước do bão số 5. Ảnh: X.T Mưa lớn làm cho nhiều diện tích lúa đang kỳ thu hoạch ở huyện Mộ Đức ngập nước. Tại cánh đồng Bàu Súng, xã Đức Minh (Mộ Đức), các lực lượng gồm quân sự, công an, biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Mộ Đức cùng với dân quân và đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch gần 2ha lúa bị ngập nước. Công an tỉnh cũng cử 23 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) thu hoạch hơn 3 tấn nông sản các loại để chạy bão.

Di dời dân đến nơi an toàn

Bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn, khiến các thôn Tân Hy 1, Thượng Hòa, xã Bình Đông (Bình Sơn) ngập sâu trong nước. Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã phối hợp với Đội Thanh niên xung kích xã Bình Đông giúp người dân di chuyển lương thực và đồ dùng trong nhà đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn.

Tại huyện Trà Bồng, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước nguy cơ sạt lở do mưa bão, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với các lực lượng tại chỗ ở địa phương khẩn trương di dời 64 hộ dân, với 239 nhân khẩu, ở 6 xã đến nơi an toàn.

Ngày 12/9, mưa lớn gây ngập lụt một số xã trên địa bàn huyện Bình Sơn. Ban CHQS huyện Bình Sơn phối hợp với lực lượng dân quân của Ban CHQS xã Bình Thuận di dời 20 hộ dân, với gần 200 nhân khẩu đến nơi cao ráo. Ngoài ra, lực lượng dân quân ở các địa phương đã phối hợp với lực lượng công an tham gia chốt chặn tại 21 điểm giao thông bị ngập nặng trên địa bàn thị trấn Châu Ổ và các xã Bình Châu, Bình Long, Bình Dương, Bình Phước, Bình Chương, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

B.SƠN - X.THIÊN - T.DUY