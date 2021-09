Đảm bảo khí tài cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

(Báo Quảng Ngãi)- Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Công tác quân khí là nhiệm vụ đặc thù, nhất là việc bảo dưỡng đạn và các loại vật liệu nổ theo niên hạn. Vì vậy, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, thiết bị kỹ thuật luôn đặt lên hàng đầu. Do đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật; gắn thực hiện nhiệm vụ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Cán bộ, chiến sĩ bảo dưỡng khí tài đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh cho biết, môi trường làm việc của chúng tôi rất nguy hiểm, vì thường xuyên tiếp xúc với đạn dược. Do vậy, chúng tôi luôn xác định đảm bảo an toàn tuyệt đối kho là nhiệm vụ hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhau phải hết sức thận trọng trong quá trình vận chuyển, bốc xếp đạn dược và bảo quản, bảo dưỡng phải tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện nay, 100% kho vũ khí, đạn được sắp xếp ngăn nắp, đúng tiêu chuẩn. Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý thống kê, kiểm nghiệm... thực hiện đúng quy định, sẵn sàng cấp phát thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2020, Phòng Kỹ thuật đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Ngày 1/9/1951, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký Quyết định số 227/QĐ “Về việc thành lập Cục Quân khí”. Theo đó, ngày 16/9/1951, Cục Quân khí chính thức bước vào hoạt động và ngày 16/9 trở thành Ngày truyền thống của ngành Quân khí QĐND Việt Nam. Năm nay là tròn 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quân khí Quân đội (16/9/1951 - 16/9/2021). Nhiều sáng kiến, cải tiến về vũ khí, khí tài

Nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ quân khí, các cơ quan, đơn vị đã tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao do ngành tổ chức. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tổ chức vệ sinh quanh kho, xây dựng “kho kiểu mẫu, kho an toàn” phòng, chống cháy nổ, đảm bảo giờ canh gác, tuần tra...

Theo Thiếu tá Trần Văn Minh - Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), từ thực tiễn công việc, cán bộ, chiến sĩ của ngành luôn nghiên cứu, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 2 năm gần đây, các cán bộ, chiến sĩ đã có hơn 10 sáng kiến, cải tiến phục vụ đắc lực cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Một số cải tiến nổi bật như giá kiểm tra súng B40, B41, lắp đặt khoá súng trên giá; giá bảo dưỡng II súng cối và ĐKZ; bộ bắn gián tiếp súng ĐKZ; thiết bị quản lý tủ súng từ xa; thiết bị hiệu chỉnh hướng súng 7,62mm... Những sáng kiến này được Bộ CHQS tỉnh đưa vào phục vụ huấn luyện.

Thiếu tá Tô Minh Thuận - Trợ lý Dân quân, Ban CHQS huyện Lý Sơn, là tác giả sáng kiến “Thiết bị quản lý tủ súng từ xa”, cho biết, xuất phát từ thực tiễn quản lý tủ súng tại các đơn vị cơ sở, tôi đã nghiên cứu thành công mô hình, qua đó giúp người chỉ huy có thể quản lý tủ vũ khí tại đơn vị từ xa mọi lúc mọi nơi.

Bài, ảnh: THÀNH HÂN