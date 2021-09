Chiến công trong mưa bão

(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn 3 ngày đêm vượt sóng to gió lớn, tàu cảnh sát biển (CSB) 8002 của Vùng CSB 2 đã cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) vào trưa 13/9, cùng với 18 thuyền viên. Đây là những người trên hai tàu cá gặp nạn do bão số 5 gây ra ở vùng biển Quảng Ngãi. Cán bộ, chiến sĩ tàu cứu hộ CSB 8002 đã ghi thêm một chiến công xuất sắc trong cuộc chiến với thiên tai đầy gian nguy trên biển.

Từ ngày 11/9, bão số 5 gây mưa to gió lớn trên vùng biển các tỉnh miền Trung. Nhiều tàu cá đánh bắt ngoài khơi vội tìm nơi tránh trú. Trên đường vào bờ, tàu cá QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch, trú xã Bình Châu (Bình Sơn) không may bị phá nước, hỏng máy cách đảo Lý Sơn 28 hải lý. Trên tàu có 5 lao động. Các thuyền viên đã báo về bờ nhờ cứu nạn khẩn cấp. Lúc 11 giờ, ngày 11/9, tàu CSB 8002 nhận lệnh đi cứu tàu và các ngư dân. Sau hơn 5 giờ vượt sóng to gió lớn trên biển, đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, tàu CSB 8002 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá QNg 95058 TS đã bị chìm gần như hoàn toàn. Cả 5 thuyền viên đều đã kiệt sức vì phải chống chọi với gió bão nhiều giờ ngoài khơi. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 đã nhanh chóng cứu 5 thuyền viên và tiến hành sơ cấp cứu cho họ.

Tàu cá QNg 95058 TS gần như bị chìm hoàn toàn khi tàu CSB 8002 tiếp cận và cứu nạn vào chiều 11/9. Ảnh: N.Trung Sau khi cứu được 5 thuyền viên bị nạn, tàu CSB 8002 lại tiếp tục nhận lệnh cứu hộ tàu kéo ĐNa 0494, do ông Nguyễn Dũng, ở quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang bị trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn. Khi nhận lệnh lần thứ 2, tàu CSB 8002 đưa cả 5 thuyền viên vừa được cứu tiếp tục hành trình trên biển để tìm cứu các thuyền viên khác ngay trong đêm tối, giữa gió bão mịt mùng. Đến 1 giờ 30 phút, ngày 12/9, tàu CSB 8002 đã tiếp cận tàu ĐNa 0494 và đưa 13 thuyền viên lên tàu an toàn, tiến hành chăm sóc y tế. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ tàu CBS 8002 thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lai dắt tàu vào bờ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban Tuyên huấn Vùng CSB 2, một trong những nhiệm vụ chiến đấu nguy nan nhất của CSB là cứu hộ, cứu nạn trên biển, vì cán bộ, chiến sĩ phải làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết xấu trên biển. Do đó, mỗi người phải có bản lĩnh dày dạn, nghiệp vụ cao và đặc biệt là tinh thần sẵn sàng hy sinh để “cứu ngư dân như cứu người thân ruột thịt của mình". Chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 trong cơn bão số 5 là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSB.



Bàn giao ngư dân và thuyền viên gặp nạn Chiều 13/9, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tổ chức bàn giao 18 ngư dân, thuyền viên bị nạn được cứu sống trên biển trong bão số 5 về cho các địa phương. Trong đó có 5 ngư dân trên tàu cá QNg 95058TS của ông Dương Văn Thạch, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và 13 thuyền viên tàu kéo ĐNa 0494 do ông Nguyễn Dũng, ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên và ngư dân được tàu CSB 8002 cứu hộ trong ngày 11/9 do bị sự cố trên biển lúc bão đang đổ vào bờ. Sau khi được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, test nhanh Covid-19, ngư dân và các thuyền viên được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 và đại diện chính quyền các địa phương đã tặng quà động viên ngư dân gặp nạn. X.B

X.THIÊN - N.TRUNG